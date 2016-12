Junqueras avisa la CUP que el marge per tocar els Pressupostos és limitat

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, considera que la CUP té una "actitud poc responsable" quan demana a la Generalitat que incompleixi el dèficit imposat per l'Estat, fixat en un 0,6%. "Saltar-nos-ho és deute que va contra els proveïdors [...] suposa deixar de pagar", ha argumentat Junqueras en una entrevista a Catalunya Ràdio.

El conseller d'Economia ha recordat que la Generalitat ha aconseguit rebaixar 3.000 milions d'euros en factures pendents i reduir de més de 60 ta 28 dies el termini mitjà de pagament. "Estem més al dia que mai", ha dit, per afegir que "més important que pressupostar és complir els compromisos que tens".

Els cupaires van permetre ahir la tramitació del projecte de pressupostos del 2017 al Parlament, però no es comprometen a aprovar-los. En aquest sentit, demanen eliminar els articles que impedeixen incrementar les despeses, cosa que, 'de facto', implicaria desobeir les limitacions de dèficit que marca l’Estat. També reclamen reubicar 760 milions d’euros de les despeses.

"S'ha de ser conscient que el moviment de partides el que fa és deixar de posar diners en un lloc per posar-ne en un altre. Res és gratuït", ha respost Junqueras a la formació anticapitalista. El vicepresident del Govern estarà "encantat" d'estudiar "totes les opcions [que hi ha] sobre la taula" per tal d'aprovar els comptes amb el " màxim consens possible", però ha avisat que " els marges són limitats".

La partida amb què més diners espera treure la CUP és la revisió d’ externalitzacions de serveis públics, amb la qual considera que es poden aconseguir fins a 293,9 milions d’euros per a altres fins. El vicepresident del Govern ha demanat que no s'entengui l'externalització com "una paraula dolenta per si mateixa", i ha deixat clar que no suposa una "maldat intrínseca". "L'externalització potser l'ha guanyat a través d'un concurs alguna entitat del tercer sector", ha argumentat, i ha assegurat que s'estudiarà "cas per cas".

Els cupaires reconeixen que algunes de les propostes ja havien estat rebutjades pel Govern durant la negociació prèvia a la tramitació, però les defensen per a una negociació nova. L'objectiu de les esmenes, segons ha explicat aquest matí la diputada Eulàlia Reguant, és crear deu fons de caràcter social per a mesures que el partit considera "urgents" i que "formen part de la construcció de la nova república". Reguant ha reconegut que "el marge és estret", però que amb les seves esmenes es poden "construir alternatives".

Un cop acceptada la tramitació, el Parlament no pot ni tocar la despesa ni canviar partides d'un departament a l'altre. Si que es poden reubicar dins de cada àrea o, com proposa la CUP, destinar-les a fons interdepartamentals. Els cupaires no només confien en retocar gairebé 800 partides. També esperen obtenir ingressos extra apujant els impostos durant la tramitació i aconseguint que els 220 milions de més que suposa la revisió de l'objectiu de dèficit es destinin a despesa social.