Junqueras visita els EUA per buscar finançament als mercats internacionals

El vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, viatja aquest diumenge als Estats Units, un mes després que també ho fes el president, Carles Puigdemont. La visita, que passarà per Miami i Nova York i durarà fins divendres, busca "fer contactes econòmics, donar a conèixer la situació econòmica i fer saber que és interessant invertir en l'economia catalana", tal com va dir el propi Junquera s, Un dels objectius del viatge és preparar el terreny per buscar finançament als mercats internacionals al marge del FLA. Més enllà de l'agenda oficial, el titular d'Economia mantindrà contactes discrets amb autoritats, representants institucionals i inversors.

Al llarg de la setmana Junqueras es reunirà amb empresaris catalans i nord-americans i amb representants de la comunitat catalana en aquestes dues ciutats, a més de visitar les instal·lacions del Futbol Club Barcelona a Nova York i assistir al passi de la pel·lícula Rosa de foc organitzat per Mediapro. Aquest és el tercer viatge a l'exterior que fa Junqueras com a vicepresident, després d'haver anat a Roma i a Brussel·les.

Tal com va avançar l'ARA, el Govern estudia abandonar el FLA l'any vinent. En aquesta línia, el secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar en una entrevista a 'Bloomberg' aquesta setmana que la Generalitat "s'està preparant" per emetre deute als mercats exteriors per primera vegada des del 2012, en l'any en què la crisi bancària a l'Estat va assolir els seus màxims, amb el risc de trencament de l'euro, i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va haver de demanar un rescat a les autoritats europees. D

Així doncs, un dels objectius de la visita als Estats Units és reunir-se amb inversors per preparar el terreny perquè la Generalitat pugui tornar a emetre deute als mercats internacionals. A principis d'any, el Govern va fer una visita de les mateixes característiques a Londres. En l'entrevista a 'Bloomberg', el secretari d'Hisenda va explicar que Catalunya vol explorar altres vies de finançament independent de la situació de conflicte polític amb l'Estat, de qui necessitarà el permís si vol acudir als mercats estrangers.