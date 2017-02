Junqueras avisa que el Govern "continuarà exercint" les seves competències si l'Estat les suspèn

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha avisat aquest dilluns que la Generalitat "continuarà exercint" les seves competències encara que l'Estat pugui arribar a suspendre per evitar el referèndum. "No hi ha res que es pugui defensar millor que exercint-ho", ha destacat en una entrevista conjunta de Ràdio TeleTaxi i Catalunya Ràdio.

Junqueras ha lamentat que el president espanyol, Mariano Rajoy, digués diumenge que els que defensen la independència de Catalunya s'arrisquen a sortir d'UE i a perdre serveis: "Li agrada dibuixar futurs apocalíptics, es troba a gust". En canvi, ha destacat que el Govern prefereix basar les seves polítiques i estratègies en el positivisme i fugir del "to del PP i altres partits espanyols, amb el qual sembla que tot s'acaba". El vicepresident de la Generalitat ha admès que " queda molt camí per recórrer" per desplegar el full de ruta independentista, però ha defensa que és el que anhelen la majoria de catalans després d'haver constatat en multitud d'ocasions que no es pot negociar amb l'Estat.

En aquest sentit, s'ha dirigit als alcaldes del PSC per avisar-los de "per sort o per desgràcia, no hi ha ni per casualitat" la majoria necessària per aconseguir la reforma constitucional que defensen. Els alcaldes socialistes ja han anunciat que no col·laboraran en la celebració d'un referèndum que no estigui autoritzat i que treballaran per canviar la Constitució com a via per millorar encaix de Catalunya a Espanya, però Junqueras ha replicat que s'està "a anys llum que això sigui possible a l'Estat espanyol ".

De la seva banda, l'alcaldessa socialista de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha defensat, minuts abans des del mateix micròfon, que és urgent fer un "reset col·lectiu" perquè totes les parts seguin en una taula.v Junqueras ha respost que s'ha constatat en massa ocasions que aquesta via no és possible perquè l'Estat no vol dialogar: "Això ajuda a explicar per què hi ha gent que creu que hem de seguir un altre camí del que ella proposa".