Junqueras demana per carta a Montoro negociar el nou model de finançament de forma bilateral

La Generalitat no té cap intenció de participar en la negociació del nou model de finançament autonòmic entre l'Estat i les comunitats autònomes, però estaria oberta a negociar-lo de forma bilateral. Així li ha expressat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en una carta recollida per EFE i Europa Press i a la que ha tingut l'accés l'ARA.

En la missiva, Junqueras referma la intenció de l'executiu de no nomenar cap expert per a la comissió sobre finançament autonòmic creada per la Conferència de Presidents el passat mes de gener. En canvi, " la Generalitat proposa al govern d'Espanya tractar totes les qüestions referides al finançament autonòmic entre els dos governs mitjançant instruments bilaterals". Aquest instrument és la comissió mixta d'afers econòmics i fiscals.

El també conseller d'Economia recorda a Montoro que l'absència de Carles Puigdemont en la Conferència de Presidents va estar motivada, bàsicament, per la demanda que l es relacions entre les dues administracions es resolguin de forma bilateral. Junqueras ha respost d'aquesta manera a la carta que li va enviar Montoro el passat 1 de febrer en la que li demanava que nomenés un expert per participar, amb la resta d'autonomies, en l'anàlisi del model de finançament.