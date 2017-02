Santamaría ofereix estabilitat i interlocució als empresaris catalans davant Junqueras

En ple debat sobre si ressuscita l'operació diàleg, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, han evidenciat aquest dilluns la fredor entre tots dos executius. Tots dos han coincidit en el sopar dels premis Empresa de l'Any que organitzen 'El Periódico' i el Banc Sabadell, que ha clausurat Santamaría amb una crida a l'estabilitat.

Santamaría ha defensat que l'estabilitat "és un element molt important per al desenvolupament empresarial i de qualsevol societat", i ha avisat que quan no és té és quan s'és conscient del què costa. "L'estabilitat cotitza a la borsa, i a Espanya a començat a cotitzar a l'alça", ha avisat. Per això, ha dit, el govern espanyol continuarà "buscant el diàleg polític i treballarà per l'estabilitat", i ha confiat en trobar "interlocutors a l'altra banda".

Junqueras, per la seva banda, ha evitat cap referència a la situació política i ha fet una breu intervenció en què ha presumit de la salut de l'economia catalana i el seu creixement que ha contrastat amb el dels països de l'entorn. També ha intervingut la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha reclamat a les empreses implicar-se en els reptes que afronta el país per fer una societat més justa. Forcadell, això sí, ha lamentat les sentències del Tribunal Constitucional (TC) que han mutilat lleis catalanes com ara la de igualtat.

Abans, Santamaría ja havia dinat amb les entitats de l'anomenat G-16, un lobi català que integren diverses associacions econòmiques, culturals, esportives i socials. Fonts presents en el dinar -que s'ha allargat fins les 16.30h- han explicat a l'ARA que la vicepresidenta els ha traslladat la voluntat de trobar nous interlocutors entre la societat civil, perquè el govern espanyol "no té interlocutor polític a Catalunya".