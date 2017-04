Junqueras al 'The National': "El moment que viu Catalunya serà estudiat pels futurs historiadors"

Catalunya viu "un moment que els futurs historiadors estudiaran". Així es refereix al procés sobiranista el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, en una entrevista al diari escocès 'The National', on denuncia la " falta de democràcia" i la politització de la justícia a l'estat espanyol i es pregunta fins on estarà disposat a actuar l'executiu de Mariano Rajoy per impedir la celebració "lliure i democràtica" d'ún referèndum a Catalunya.

"L'Estat espanyol no ha dubtat en perjudicar tots els ciutadans per evitar que votin i decideixin el futur del país", afirma, destacant les "amenaces" constants que rep Catalunya si persisteix en votar. No obstant això, el conseller d'Economia assegura que els catalans "tenen a les seves mans el poder per decidir què volen ser", refermant implícitament el compromís del Govern amb la convocatòria d'una consulta independentista aquest any. Una votació, afegeix, en la qual es decidirà "si volem continuar sent en un estat que va en contra dels seus ciutadans o crear-ne un de nou al servei dels seus ciutadans, la República Catalana".

Junqueras defensa aquesta segona opció recordant que "Catalunya ha intentat arribar a una quantitat infinita d'acords amb diferents governs espanyols" però que aquest "sempre ha trencat els acords, sempre".