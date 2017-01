Junqueras diu que l'edat mínima per votar al referèndum serà els 18 anys

El vicepresident Oriol Junqueras ha assegurat aquest dimecres a RAC1 que el Govern treballa perquè el referèndum sigui "al més semblant possible" als processos electorals vigents, és a dir, a unes eleccions al Parlament. És per això que, a diferència de la votació del 9 de novembre del 2014, ha dit que "probablement" l' edat mínima per votar al referèndum previst a la tardor serà els 18 anys.

Junqueras ha argumentat que així ho aconsellen les recomanacions de la comissió de Venècia, un òrgan que depèn del Consell d'Europa que enumera les garanties amb què hauria de comptar un referèndum. El Govern explora com complir aquests requisits.

Després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi posat el focus en l'objectiu que el referèndum sigui "efectiu" i no "pactat", el vicepresident ha contestat que el Govern ja treballa en aquesta direcció per tal de dotar la votació de les "màximes garanties".

Objectiu: mobilitzar el bloc del 'no' Una "part llarga" de la reunió, sobre el referèndum

L'endemà de la reunió amb la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, Junqueras, ha esbossat la trobada amb la número dos de Mariano Rajoy. Tot i que ha reiterat que Santamaría va tancar totalment la porta a una votació acordada, ha assegurat que la qüestió del referèndum va ocupar una "part llarga" de la reunió.

Era la segona vegada que els dos vicepresidents es trobaven, però el diàleg sobre la consulta es va reiterar. Junqueras va tornar a demanar un referèndum acordat, oferint a la vicepresidenta fixar les condicions amb les quals el govern espanyol estaria disposat a acceptar-lo. La resposta, però, va ser la mateixa: "No es pot fer". L'argument de la Moncloa continua sent que "una part" no pot decidir per "tots els espanyols".

Davant aquest posicionament, el vicepresident ha assegurat que ahir ja va comunicar a Santamaría que el referèndum es faria de totes maneres. Amb quines conseqüències? Segons Junqueras, no el va avisar del que podia passar si la Generalitat tirava endavant el referèndum sense permís.

"Cap acord"

A banda del referèndum, Junqueras ha explicat que es va parlar de qüestions de tresoreria i d'alguns dels 46 punts que Puigdemont va portar a Mariano Rajoy en la seva única i primera reunió a la Moncloa l'any passat. Ara bé, el vicepresident ha assegurat que no hi va haver "cap acord concret".

D'altra banda, el vicepresident també ha assegurat que Santamaría va insistir molt que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, assistís a la Conferència de Presidents autonòmics del dia 17 de gener. Tanmateix, Junqueras ha explicat el posicionament del Govern: el president demana un tracte "bilateral" i un diàleg de tu a tu amb Catalunya per poder abordar les seves especificitats.