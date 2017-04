Junqueras crida els catalans a defensar els pressupostos com a garantia de "llibertat, democràcia i dignitat"

El vicepresident del Govern i president d' ERC, Oriol Junqueras, ha fet aquest dissabte al matí una defensa aferrissada dels pressupostos de la Generalista per al 2017, després que aquest divendres el govern espanyol decidís portar al Tribunal Constitucional (TC) les partides dels comptes destinades a la celebració del referèndum. En la seva intervenció al Consell Nacional dels republicans, Junqueras ha deixat clar que els pressupostos, que suposen un augment de 1.355 milions d'euros en partides socials -ha destacat-, són una "garantia de justícia, llibertat, democràcia i dignitat".

Convençut que "els ciutadans ho perceben així", Junqueras ha dit que confia que els catalans "defensaran" els pressupostos del referèndum, que "també són una garantia dels drets, dels interessos justos [...] i de la nostra dignitat col·lectiva". En aquest sentit, el líder republicà ha criticat que el govern espanyol hagi recorregut part dels comptes al TC i que, en canvi, no recorri mai uns pressupostos quan impliquen " retallades de drets socials". "Curiosament o no, perquè no és casualitat, decideixen posar traves en uns pressupostos que son garantia d'igualtat oportunitats, llibertat i democràcia", s'ha queixat.

Junqueras no s'ha estat de defensar també les polítiques del Govern. "Cada dia fem coses que tothom deia que eren molt difícils de fer o fins i tot impossibles", ha dit, posant com a exemples el tancament de la presó Model, l'augment de la plantilla de mestres i professors, els plans d'inversió per modernitzar campus hospitalaris o la resolució dels problemes d'endeutament de la Generalitat, entre d'altres. " Convertim els impossibles amb possibles", ha insistit, deixant clar que aquestes decisions "se sustenten pressupostos imprescindibles".