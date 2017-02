Junqueras, "conjurat" amb Puigdemont, per fer el referèndum "sí o sí"

Mentre que des de La Moncloa descarten totalment negociar un referèndum sobre la independència a Catalunya, des de la Generalitat reafirmen la seva voluntat de posar les urnes per exercir l'autodeterminació. Aquest dilluns, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, en un article al Punt Avui, ha assegurat que "no hi ha alternativa a la democràcia" i que "exercir la sobirania" és "irrenunciable", tan des del punt de vista nacional com econòmic i social. És per això que declara està "conjurant" amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per fer un referèndum "legal i vinculant". "Avui els nostres drets impliquen un referèndum sí o sí", declara Junqueras.

Junqueras, que cada paràgraf de l'article l'inici amb l'expressió "o democràcia o democràcia", diu que l'estat espanyol no es pot escudar en l'"imperi de la llei" o als tribunals per negar el referèndum a Catalunya i reitera la voluntat de la Generalitat a asseure's a parlar amb La Moncloa per pactar una consulta tal com ja van fer el govern escocès i britànic l'any 2014. En aquest punt, assenyala el Pacte Nacional pel Referèndum com l'eina per teixir aliances a l'exterior i "provar fins el darrer minut" aquesta entesa. .

En tot cas, el vicepresident manifesta que malgrat aquest intent, la Generalitat no "subordinarà" la consulta al permís del govern espanyol. "El referèndum no és bescanviable. Senzillament, perquè la democràcia tampoc no ho és", conclou.