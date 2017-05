Junqueras defensa que "ningú perdrà els seus drets lingüístics" en una futura República catalana

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, defensa que "ningú perdrà els seus drets lingüístics" en cas que es constitueixi una futura República catalana. "El meu compromís és clar", ha sentenciat, després d'avisar que se'ls "atribueixen coses que no són certes". En una entrevista a Onda Cero, Junqueras ha desmentit el contingut que s'ha difós sobre la llei de transitorietat jurídica aquesta setmana, en què s'explicava, per exemple, que l'única llengua que seria oficial seria el català, i ha assegurat que la Generalitat treballa perquè els catalans "puguin votar en un referèndum", tot i que no ha volgut explicar en quin punt es troba l'elaboració d'aquesta llei, que ha de servir per desconnectar Catalunya de l'estat espanyol.

Junqueras també ha defensat la conferència que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer a Madrid aquesta setmana i la carta que ahir va enviar al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per demanar "per última vegada" poder pactar el referèndum sobre la independència de Catalunya amb l'Estat. En aquest sentit, el vicepresident del Govern ha tornat a defensar que un referèndum està dins els límits que estableix la Constitució i ha assegurat que la Generalitat "respecta sempre" els principis legals i "l'ordenament jurídic internacional". I ha insistit en "la voluntat de diàleg" del Govern per poder aconseguir "eines d'estat" per a Catalunya i "establir les millors relacions possibles amb l'estat espanyol".

Junqueras no ha volgut concretar quan està previst que es firmi la convocatòria del referèndum, tot i que ha reiterat la voluntat de Puigdemont que la consulta es pugui celebrar "després de l'estiu". El vicepresident del Govern també ha tornat a mostrar el seu compromís amb una Catalunya independent. "Si de mi depengués, la independència de Catalunya ja s'hauria produït fa 20 o 30 anys", ha etzibat. Junqueras, però, ha aprofitat per contestar a les acusacions de diferents dirigents populars que van titllar la llei de transitorietat jurídica que prepara el Govern de "cop d'estat". "Estem absolutament allunyats d'aquesta lamentable tradició. N'hem estat víctimes al llarg de la història", ha dit.