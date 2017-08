Junqueras defensa que el protagonisme de la manifestació de dissabte sigui per a la policia i els serveis d’emergència

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dilluns que siguin els cossos de seguretat i els d’emergències els grans protagonistes de la manifestació unitària conta el terror prevista per dissabte que ve a Barcelona. "Ells són els que han fet la feina rellevant", ha subratllat durant una entrevista a TV3 en què ha demanat que la manifestació serveixi per agrair la seva tasca: "Crec que hem de demanar el màxim reconeixement i protagonisme a aquestes persones i institucions que tan imprescindibles són". El vicepresident de l’executiu ha opinat també que la manifestació servirà per expressar unitat. "En el fons el que volem expressar amb el 'no tinc por' és que ens estem acompanyant els uns als altres".

La manifestació de dissabte està convocada per l'Ajuntament de Barcelona i per la Generalitat. Junqueras, que vol protagonisme per als cossos de seguretat i els serveis d'emergència, no ha volgut garantir que seran aquests els que se situaran a la capçalera. En canvi, l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, sí que ha confirmat que serà la ciutadania (i no les autoritats polítiques) les que encapçalaran la manifestació. Ho ha fet a través del seu compte de Twitter, tot i que aquest passat diumenge ja ho havia explicat a Telecinco.

Dissabte 26 omplirem els carrers en una gran manifestació que encapçalarà la ciutadania al crit de #NoTincPor https://t.co/SQOvbLhtJF pic.twitter.com/gc9l6m2nEJ — Ada Colau (@AdaColau) 20 de agosto de 2017

De la seva banda, la CUP ha criticat que el rei Felip VI assisteixi a la manifestació de dissabte, assenyalant els seus vincles amb les monarquies d'estats que financen el terrorisme. Per això, han advertit que no assistiran a la manifestació si han de compartir espai amb el rei. Una posició de la que s'ha desmarcat Poble Lliure, una de les organitzacions polítiques vinculades a la CUP que, tot i criticar la presència de Felip VI, participarà en la mobilització.