Junqueras: "Els que haurien de donar explicacions són els que es dediquen a contractar policies per construir proves falses"

Santi Vidal va renunciar a l'acta de senador 12 hores després que esclatés l'escàndol de les seves conferències. Daniel de Alfonso segueix exercint de jutge tot i les gravacions que l'implicaven en una conspiració contra polítics independentistes. "Un, per no dir la veritat, plega en 12 hores. L'altre, mesos i mesos després no ha assumit cap responsabilitat i continua fent les seves funcions amb absoluta impunitat. És absolutament diferent la vara amb la qual es mesura els uns i els altres", ha assenyalat aquest dimarts el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Junqueras ha esmentat l'exclusiva que publica l'ARA sobre l'exdirector de l'Oficina Antifrau per afirmar que "qui hauria de donar explicacions" és De Alfonso " per contractar policies per construir proves falses" i no pas Vidal, que ja ha assumit responsabilitats per haver mentit públicament. "No em queixo pas que ens mesurin amb una vara diferent. De fet, és una oportunitat extraordinària per fer les coses molt millor", ha afegit.

En la mateixa línia, el vicepresident ha subratllat que no hauria de ser el conseller de Justícia, Carles Mundó, qui donés explicacions sobre el llistat ideològic de jutges, " perquè no n'hi ha cap ni un", sinó els diaris que fa uns mesos van publicar les fotografies dels jutges independentistes. " Qui es dedica a publicar falsedats i a no assumir mai cap responsabilitat, és evident que no som nosaltres", ha destacat.

"Explicarem els detalls tan aviat com puguem"

Junqueras ha reiterat que Vidal "tampoc es va ajustar la realitat" quan en les seves conferències va parlar d'un suposat pacte amb l' OTAN per al futur ingrés de Catalunya a l'organisme: "Hi ha coses que no cal que les desmentim, com el preacord amb l'OTAN, perquè si ho anéssim desmentint entraríem en la bogeria". Pel que fa al finançament de la independència per part de fons internacionals, dels quals també parlava Vidal, Junqueras ha preferit no donar detalls i s'ha limitat a recalcar que la Generalitat fa la seva feina. " És evident que hi estem treballant", ha indicat. "Quan ho tinguem fet, ho explicarem amb tota la tranquil·litat del món", ha afegit. En tot cas, la primera via de finançament a la qual intentarà accedir el Govern serà, segons Junqueras, al Banc Central Europeu.

La discreció serà també la base de la preparació del referèndum. Junqueras no ha donat detalls durant l'entrevista d'aquest dimarts, més enllà d'apuntar que " probablement" a l'abril es farà pública la data. Tampoc ha volgut parlar del cens i fins i tot ha recordat que, formalment, "no és imprescindible que n'hi hagi". " El 9-N ja es va fer una consulta sense cens", ha recordat. El Govern, però, fuig de les comparacions amb el 9-N i es referma que el referèndum del 2017 serà "vinculant". "És evident que el referèndum el volem fer amb les millors condicions possibles, i quan ho tinguem tot fet serà un plaer poder-ho explicar", ha insistit.

De moment, però, el departament d'Hisenda està disposat a assumir una auditoria externa per part de l'Agència Catalana de Protecció de Dades per demostrar que no disposa de cap dada fiscal aconseguida il·legalment, tal com assegurava Vidal en les seves conferències.

CSQP vol que el Govern "doni la cara"

Per la seva banda, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot al Parlament, Joan Coscubiela, ha criticat les declaracions de Santi Vidal i ha insistit en la necessitat que algú del Govern "doni la cara". A parer seu, el més indicat seria Oriol Junqueras –ja n'han demanat la compareixença–, com a màxim responsable del referèndum, de les finances públiques de la Generalitat i també com a líder d'ERC, formació per la qual Santi Vdal era senador.

Mentre cap membre del Govern comparegui al Parlament, Coscubiela ha avisat que la seva formació donarà suport a totes les iniciatives que presentin la resta de partits, com és el cas de la de Ciutadans, que ha demanat que doni explicacions el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.