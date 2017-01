Junqueras rebutja un referèndum a tot Espanya: "Els suecs no van votar sobre la independència de Noruega"

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha rebutjat aquest diumenge que tots els espanyols puguin participar en un referèndum sobre la independència de Catalunya, una possibilitat que havia mencionat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i que és vista amb bons ulls per l'ANC. "La independència de Noruega la van decidir els noruecs, no els suecs, i la d'Irlanda els irlandesos, no els britànics", ha argumentat Junqueras.

Durant una entrevista a La Sexta, el líder d' ERC ha defensat el referèndum que la Generalitat pretén convocar al setembre, així com el "compromís" del Govern perquè el resultat de la consulta "sigui vinculant". "Abans que independentista sóc demòcrata, i el millor instrument és que tots els ciutadans votin en un referèndum", ha dit Junqueras, i ha deixat clar que es referia només als ciutadans catalans. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va dir aquest dissabte que, tot i que li costa imaginar-s'ho, no veu impossible un referèndum a tot Espanya.

En relació amb les declaracions del president de Banc Sabadell, Josep Oliu, que va avisar que podrien canviar de seu "en cas que hi hagués algun risc" que els pogués posar "en necessitat de situar-se sota l'aixopluc de la Unió Europea", Junqueras ha respost: No s'ha de preocupar en absolut, i ell ho sap, n'és perfectament conscient". El també conseller d'Economia ha remarcat que la intenció del Govern és " garantir la presència dintre de la UE", i ha afegit que "la millor de les presències possibles és des de l'àmbit d'un estat, perquè les relacions seran directes". "No hi ha ningú més europeista que nosaltres", ha afegit.

"Cal agafar el bou per les banyes"

En l'entrevista, Junqueras també ha justificat l'absència de Puigdemont en la conferència de presidents que se celebrarà dimarts al Senat per la negativa de l'executiu de Mariano Rajoy d'incloure en l'ordre del dia un punt específic per abordar la situació de Catalunya. "Ens ha semblat que és millor no participar. Demanem poder parlar del referèndum específicament perquè és una cosa rellevant, i ens diuen que no es pot tractar", ha relatat Junqueras. En aquest sentit, ha carregat contra Rajoy i el govern espanyol per eludir aquest debat. "És més responsable agafar el toro per les banyes", ha dit.

Junqueras ha evitat valorar la candidatura de Patxi López a les pròximes primàries del PSOE i ha ressaltat, a més, la distància entre la seva formació, ERC, i els socialistes. "L'opinió del PSOE de com és Espanya és difícilment compatible amb la nostra, de republicans i independentistes", ha afirmat Junqueras, i ha negat que l'exsecretari general del PSOE Pedro Sánchez intentés l'any passat sondejar ERC per aconseguir el suport dels diputats de la formació a la seva investidura.