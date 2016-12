La CUP permet la tramitació dels pressupostos del 2017 però avisa el Govern que tot just ara comença la negociació

S'ha parlat tant del projecte de pressupostos del 2017 que el debat d'aquest dimarts al Parlament ha servit únicament per comprovar que el pacte pressupostari entre JxSí i la CUP supera el primer obstacle. Les esmenes a la totalitat presentades per la resta de l'oposició han estat rebutjades per la majoria independentista, i a partir de demà començarà la segona ronda de negociació, que els anticapitalistes ja han avisat que no serà còmoda per al Govern. Com s'havien compromès a fer, dos diputats cupaires han votat a favor de la tramitació dels comptes i els altres vuit s'han abstingut. El Govern ha salvat la primera de les 15 votacions que els pressupostos tenen per davant per només 2 vots de diferència, 64 en contra de les esmenes i 62 a favor ( PP, PSC, C's i CSQP). Un cop rebutjades les esmenes, el límit de despesa del pressupost, 28.310 milions d'euros queda fixat i no es podrà ampliar durant el tràmit parlamentari.

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha evitat fer cap referència a la CUP en l'exposició inicial davant l'hemicicle i s'ha limitat a remarcar el compromís social dels comptes malgrat la incidència del govern espanyol. "Vull llançar un missatge d'optimisme. De dificultats en tenim moltes. Se'ns en posen moltes cada dia. Però és evident que la nostra economia i la nostra societat és capaç de sortir-se'n".

Junqueras ha criticat el repartiment dels objectius de dèficit (0,6% del PIB el 2017 per a les autonomies) i també el càlcul a la baixa de les bestretes –els recursos que l'Estat transfereix a Catalunya–. Fins i tot ha carregat contra el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per no haver actualitzat les previsions de recaptació per a l'any que ve, quan es preveu que l'economia seguirà creixent. Tot i les "dificultats" que, segons Junqueras, arriben tant de l'Estat com d'una crisi econòmica que encara no ha marxat del tot, el vicepresident del Govern ha subratllat que l'any que ve el percentatge de despesa social serà "el més alt de la història".

Els pressupostos del 2017 preveuen un increment de la despesa dels departaments de més de 1.500 milions d'euros respecte dels pressupostos del 2015, dels quals 1.160 aniran a parar a despesa social. El total de despesa social voreja el 75% del pressupost, malgrat que en números globals encara es troba 1.000 milions per sota de la situació prèvia a la crisi. Els departaments de Salut i Ensenyament són els que més creixen.

L'increment en 70 milions de la renda mínima d'inserció, la contractació de 3.600 mestres (la majoria eren fins ara interins), l'increment en més de 90 milions de la partida destinada als tractaments de salut mental i els 12 milions de més que aniran a parar a les beques menjador han estat alguns dels exemples amb els quals Junqueras ha volgut demostrar la priorització de la despesa social. També ha destacat l'increment de recursos que aniran a parar a l'Agència Tributària de Catalunya com a via per lluitar contra el frau fiscal. En canvi, ha preferit no incloure el compromís amb el referèndum d'independència en la seva presentació. En tot cas, ha refermat l'objectiu d'aconseguir que Catalunya "pugui prendre el conjunt de les decisions econòmiques, polítiques i socials".

La CUP prioritza "referèndum, procés constituent i rescat social"

" És evident, i a ningú se li escapa, que avui per nosaltres no és un dia còmode". D'aquesta forma ha iniciat la seva intervenció la portaveu econòmica de la CUP, Eulàlia Reguant. Els cupaires han permès que els pressupostos comencin a debatre's al Parlament, tot i que reconeixen que són una "pròrroga" del model autonomista dels últims 30 anys. Reguant ha opinat que el projecte del Govern significa la "submissió política a l'Estat i a la Unió Europea" i que l'executiu "pot fer més". Per això, entre d'altres, la CUP exigeix que els comptes incloguin 140 milions més per contractar 6.000 nous mestres (de l'1 de setembre al 31 de desembre) i un impuls decidit a la renda garantida de ciutadania.

L'esquerra anticapitalista té les mans lliures per negociar el pressupost al Parlament, però el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja els ha recordat en diverses ocasions que "sense pressupostos s'haurà acabat la legislatura" i, per tant, el compromís amb el referèndum el setembre que ve. Precisament, el referèndum forma part de les prioritats que la CUP ha posat sobre la taula per aprovar els comptes, al costat del procés constituent i del rescat social.

"Hem de demostrar que la República que volem construir no és la del 4% sinó la del 96%", ha recalcat Reguant. Les tres prioritats de la CUP han estat compartides per Junqueras en el torn de rèplica. A diferència del que ha fet amb la resta de grups parlamentaris, Junqueras ha decidit respondre de forma individualitzada a la portaveu cupaire, per explicar-li que el Govern considera "inqüestionable" tant el referèndum com el procés constituent i el rescat social. Pel que fa a aquest últim ha recordat, un cop més, que "els pressupostos del 2017 són els més socials de la història".

Tot i el suport de la CUP a la tramitació dels pressupostos, Reguant ha insistit que la negociació tot just comença ara i que el Govern haurà de demostrar que vol construir la nova república. "Avui la CUP no fa confiança al Parlament ni al Govern, sinó al conjunt de la societat, que serà la que aportarà el sentit d'autodeterminació de la legislatura. Avui obrim un debat a tota la ciutadania", ha sentenciat.

Ciutadans

El secretari d’acció política de Ciutadans, Antonio Espinosa, ha explicat que la seva formació ha mantingut l’esmena de la totalitat dels comptes presentats per Junqueras perquè no volen contribuir a aprovar "uns pressupostos que gasten diners per separar-nos d’Europa i dividir-nos entre nosaltres". Segons Espinosa, els comptes "no són rigorosos" i s’han redactat d'acord amb un "panorama idíl·lic". El representant del partit taronja ha criticat que aquests comptes, que el Govern ha negociat amb la CUP, serveixen "perquè els secessionistes s’entretinguin jugant a la república independent amb els diners de tots". Espinosa, que ha centrat bona part del seu discurs a criticar les posicions independentistes, ha conclòs: "No volem destinar ni un sol euro al procés de ruptura de Catalunya".

PSC

La diputada del PSC Alícia Romero també ha criticat uns comptes que es tramitaran gràcies a la CUP, però que "encara no tenen garantida la seva aprovació final", segons ha advertit. En aquest sentit, ha lamentat que el Govern no hagi estat capaç d’aprovar uns comptes dins el termini previst des del 2011. Romero ha justificat les raons de la seva oposició als pressupostos: " No demanen esforços als que més tenen. Ens costa molt compartir amb vostès aquest model de societat". La diputada socialista ha criticat, a més, que els comptes, l’instrument on "es veuen els fets i no les paraules", aposten per "un model de societat de dues velocitats, on el sector públic minva". Romero ha criticat que no és cert que siguin els pressupostos que més diners destinen als serveis socials i ha retret que dins aquesta partida hi hagin inclòs la inversió destinada a fer arribar la L9 de metro a la Zona Franca.

CSQP

Per a CSQP,els pressupostos són " submisos a l'Estat i als seus poders econòmics". El portaveu dels 'comuns' al Parlament, Joan Coscubiela, ha lamentat "l'apologia de la reducció del dèficit públic" que el Govern fa en la memòria econòmica. Una reducció del dèficit de més de 5.000 milions (anuals) des del 2010 i que el 2017 farà que "la despesa social sigui un 11,4% inferior a la d'ara fa 6 anys". Coscubiela ha criticat que Junqueras renunciï a tocar els principals impostos i la CUP hagi cedit al "xantatge" del Govern. " Plantegen complir amb Montoro i Rajoy abans que amb les persones en exclusió social. I per amagar això necessiten fer un foc d'encenalls amb els 5 milions per al referèndum", ha denunciat.

PP

Des del PP, el diputat Alejandro Fernández ha estat especialment dur a l’hora de criticar que el Govern només hagi volgut negociar els pressupostos amb la CUP, deixant de banda la resta de forces polítiques: "Vostè ha preferit parlar només amb la CUP, amb el nihilisme polític que ho vol destrossar tot", ha criticat. El diputat ha arribat a citar de forma sorneguera les idees més antisistema del programa electoral de la CUP, i ha aconseguit la rialla dels seus companys de grup parlamentari: "Col·lectivització de la propietat privada, desmantellament d’estructures energètiques, tancament comercial, liquidació dels concerts educatius i sanitaris, desobeir la UE i sortir de l’euro". Fernández ha dit que també hi ha "la proposta estrella: tenir dret a un any sabàtic per a tothom, cobrant. Radicals si, 'tontos' no", ha dit el diputat, per després preguntar-li al president: "De debò calia pactar un pressupost amb aquesta 'tropa'?".

Protestes davant del Parlament

Desenes de persones s'han manifestat contra els pressupostos a les portes del Parlament. Concretament eren membres de la Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya ( USTE-STEs), que demanaven millores en educació, i també hi havia membres de la Plataforma de la ILP, que demanaven que els nous pressupostos incloguin una partida de renda garantida a la ciutadania.