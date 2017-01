Junqueras es reuneix amb la CUP l'endemà que el menystinguessin

La CUP vol negociar directament els pressupostos amb Carles Puigdemont, però aquest dijous ha constatat que, "per primera vegada", Oriol Junqueras s'hi ha començat a implicar. Fonts del grup anticapitalista han valorat d'aquesta manera la presència del vicepresident de la Generalitat en la reunió d'aquest divendres al matí a la seu de la conselleria d'Economia. Una reunió que arriba l'endemà que els 'cupaires' reclamessin un canvi al capdavant de les negociacions en entendre que Junqueras era un factor de bloqueig.

La reunió d'aquest divendres no ha servit per desbloquejar les posicions. El Govern i la CUP continuen oberts a parlar -es tornaran a trobar la setmana que ve-, però ni uns ni els altres es decideixen a fer un pas rellevant en sentit contrari.

Junqueras ha estat l'únic membre no habitual de la trobada en la que també han participat, per part del Govern, el secretari general d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, el secretari d'Economia, Pere Aragonès i el secretari del Govern, Joan Vidal. Segons fonts de l'executiu, la presència de Junqueras ja estava prevista i no és conseqüència de les paraules de la CUP. El portaveu del secretariat nacional, Quim Arrufat, explicava ahir en una entrevista a 8TV que la diferència per aprovar els pressupostos era bàsicament amb el vicepresident del Govern: "La diferència no és amb CDC, no va d’extrems. Les negociacions pressupostàries les fem amb Oriol Junqueras. És Oriol Junqueras qui no respon a les nostres peticions".

Durant la conferència d'aquest dijous al Museu d'Història de Barcelona, el diputat Benet Salellas -un dels negociadors de la CUP en la reunió d'aquest divendres- va demanar la implicació de Puigdemont per desencallar una negociació que rebrà el 'sí' o el 'no' definitiu de la CUP en la reunió del consell polític del proper 28 de gener: "Volem que s’arremangui i treballi en els pressupostos, perquè fins ara no ha funcionat”.