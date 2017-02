Junqueras: "Estic segur que tothom s'explicarà amb la màxima claredat possible"

Després de conèixer que la Guàrdia Civil està en plena operació anticorrupció a Catalunya, el vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha mostrat aquest dijous convençut "que tothom s'explicarà amb la màxima claredat possible, perquè a tothom li interessa explicar-se de la forma més clara possible". En declaracions als mitjans de comunicació, Junqueras no ha citat directament al PDECat, però ha recordat que ERC "sempre dona explicacions" i "cadascú assumeix la seva responsabilitat".

En declaracions recollides per l'ACN, el vicepresident ha manifestat el seu " respecte a la presumpció d'innocència de tothom", però també ha aprofitat per "animar a tothom a lluitar contra la corrupció". En aquest sentit, ha assegurat que ell i la seva formació són "els primers interessats i ferms aliats en aquesta lluita ", però ha reclamat als estaments policials i judicials "que s'apliqui la mateixa diligència en tots els àmbits, com quan un ministre de l'Interior – Jorge Fernández Díaz– explica públicament que ha manipulat proves o ha conspirat contra el sistema de salut a Catalunya".

I és que tot i que no ha relacionat en cap moment l'operació amb una motivació política, Junqueras sí que ha assegurat que el "preocupa" tant que la corrupció existeixi com "que hi hagi un ús partidista de la persecució de la corrupció". "El que volem és que es lluiti contra la corrupció a tot arreu. Això és el que ens preocupa. Tothom sap que nosaltres tenim un full de servei immaculat en aquest sentit, i farem tots els possibles per mantenir-lo i per ajudar en la lluita contra la corrupció", ha sentenciat.

Pel que fa a l'operació concreta i el registre d'algunes dependències de la Generalitat, Junqueras ha afirmat que no té "cap dada afegida" a les que ja s'han fet públiques, i s'ha mostrat disposat a oferir " tota la col·laboració" del seu departament "per poder ajudar en qualsevol àmbit que es pugui lluitar contra la corrupció". En aquest sentit, no ha dubtat a assegurar que la Guàrdia Civil "segur que busca el que ha de buscar i que ho fa per ordre d'algun jutge".

"La nova república també serà neta i sense corrupció"

Per la seva banda, el cap de files d' ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha deixat clar que el procés independentista va lligat a la "lluita per la netedat política" i contra la corrupció. "El procés d'independència ha de servir també per tenir un país net", ha dit, per afegir: "Hi estigui implicat el PP, CDC, el PSC o C's, qui sigui, sempre hem defensat que una de les raons per fer un país nou és perquè el volem net, just i lliure".

Fent referència directa a l'operació d'aquest dijous contra el presumpte finançament irregular de Convergència, el republicà ha dit: "Sempre estarem a favor d' investigar els fets i de fer-ho amb la màxima transparència, i l'Ajuntament de Barcelona ha de col·laborar a fer que aflori tota la veritat i que, si es demostren les sospites de culpabilitat, s'acabin depurant responsabilitats".

Preguntat per si donaria suport a crear una comissió d'investigació sobre l'assumpte, com ha demanat C's, Bosch ha demanat no centrar-se en els noms, sinó en la investigació i la veritat: "Estem a favor que s'aclareixi tot, se sàpiga la veritat i que, si algú l'ha fet, la pagui".

"Tolerància zero contra la corrupció. Som aquí per fer una nova república, també una república neta i lliure de corrupció", s'hi ha sumat el portaveu adjunt de JxSí, Roger Torrent, el qual ha demanat, això sí, respecte per la presumpció d'innocència. "Absolutament compromesos amb la transparència. Que s'investigui el que s'hagi d'investigar i, si es demostra alguna cosa, que s'assumeixin les responsabilitats corresponents", ha afegit.