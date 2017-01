Junts pel Sí i la CUP rebutgen que Puigdemont comparegui al Parlament pel cas Santi Vidal

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no compareixerà en el proper ple del Parlament per donar explicacions sobre les polèmiques declaracions de l'exsenador d'ERC Sant Vidal. La junta de portaveus ha rebutjat aquest dimarts amb els vots de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP la compareixença, que havia estat demanada per Ciutadans i que ha rebut el suport també de PSC, Catalunya Sí que es Pot (CSQP) i PP.

Fonts parlamentàries han explicat a l'ACN que des de JxSí han adduït que el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ja tenia prevista una compareixença el proper 15 de febrer a la Comissió d’Afers Institucionals per tractar assumptes econòmics i que allà se li podria preguntar sobre altres qüestions.

El PP demana un ple extraordinari

Més enllà de la petició de Ciutadans perquè comparegui Puigdemont, fonts del PP han explicat que mantenen la petició d'un ple extraordinari perquè el Govern doni explicacions pel cas Vidal. Una petició que encara no s'ha tramitat.

Per la seva banda, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot al Parlament, Joan Coscubiela, també ha insistit en la necessitat que algú del Govern "doni la cara". A parer seu, el més indicat seria Oriol Junqueras –ja n'han demanat la compareixença– com a màxim responsable del referèndum, de les finances públiques de la Generalitat i també com a líder d'ERC, formació per la qual Santi Vidal era senador.

Mentre cap membre del Govern comparegui al Parlament, Coscubiela ha avisat que la seva formació donarà suport a totes les iniciatives que presentin la resta de partits.

Una comissió d'investigació

Posteriorment al rebuig de la mesa del Parlament a la petició de compareixença de Puigdemont, el portaveu adjunt de Ciutadans, Fernando de Páramo, ha reiterat la voluntat de la seva formació d'iniciar una comissió d'investigació sobre el cas Vidal, cosa que fa obligatòria la sol·licitud de compareixences que s'aprovin.

Per tal que es faci efectiva de forma immediata, el reglament del Parlament estableix que com a mínim l'han de sol·licitar tres grups parlamentaris. És per això que Ciutadans ha anunciat que es troba en converses amb la resta de grups per aconseguir la creació d'aquesta comissió i esclarir els fets.

Ciutadans amenaça amb una comissió d'investigació sobre Vidal

Segons De Páramo, si tot el que va dir Vidal fos fals, Puigdemont compareixeria voluntàriament i ha titllat de "presa de pèl" als ciutadans que el Govern vulgui aprofitar la compareixença de Junqueras a la comissió d'Afers Institucionals sobre pressupostos per liquidar allà les preguntes de l'oposició. "Les informacions són molt greus i atempten contra els drets dels ciutadans", ha dit en roda de premsa al Parlament, i ha afegit que no permetran que "ningú s'escaquegi de les seves responsabilitats".