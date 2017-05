Junts pel Sí i la CUP tomben les compareixences d'experts en el tràmit de la reforma del reglament

Junts pel Sí i la CUP han fet servir els seus vots aquest dijous per impedir l'aprovació de compareixences –proposades per l'oposició– en el tràmit de la reforma del reglament del Parlament. Jordi Turull (JxSí) i Benet Salellas (CUP) han defensat que no és necessari que compareguin experts per abordar la reforma del Parlament perquè és una qüestió interna de la cambra i "no hi ha precedents" que s'hagin fet així. "No s'ha fet mai", ha assegurat Turull en la comissió del reglament que s'ha reunit aquest dijous al matí, i ha afegit que els que més en saben són els lletrats del Parlament i els mateixos diputats.

Catalunya Sí que es Pot i el PSC havien proposat la compareixença d'experts en dret constitucional i parlamentari: el catedràtic Xavier Arbós i Joan Vintró. La portaveu socialista, Eva Granados, ha assegurat que el moment és "excepcional" i que per això és necessària la compareixença d'experts. Junts pel Sí i la CUP impulsen el canvi del reglament, entre altres coses, per poder tramitar la llei de transitorietat jurídica, que empararà legalment el referèndum, en un sol dia per poder sortejar el veto del Tribunal Constitucional. Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans han votat a favor de les compareixences, mentre que el PP s'ha abstingut.

"No veiem què poden aportar els arguments dels catedràtics en un marc que és més polític que jurídic", ha defensat el cupaire Benet Salellas, per després apel·lar a "l"excepcionalitat" del moment.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ja ha reaccionat a la decisió de la majoria independentista a través de Twitter.

Nova alerta! La majoria independentista bloqueja totes les sol.licituds de compareixença d'experts en la Comissió per reformar el Reglament! — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 11 de mayo de 2017

El diputat de Cs José María Espejo-Saavedra s'ha mostrat sorprès davant l'afirmació de Turull en què ha assegurat que els lletrats són els més experts en el reglament. "Aquell que ha posat en qüestió els lletrats és qui defensa que ells són els únics que estan legitimats per parlar en la comissió", ha criticat. Cs ha votat a favor de les compareixences dels dos catedràtics de dret i ha argumentat que "no té sentit" bloquejar aquestes compareixences, tenint en compte que la reforma del reglament "ha estat qüestionada".