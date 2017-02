Junts per Malgrat, el PDECat, ERC i la CUP prenen l'alcaldia al PSC

Carmen Ponsa (Junts per Malgrat) s'ha convertit en nova alcaldessa de Malgrat de Mar (Maresme) després que el ple acceptés la moció de censura presentada per JxM, PDECat, ERC i la CUP contra el ja exalcalde socialista, Joan Mercader.

Els socialistes, que fins ara governaven amb Junts, s'han mostrat crítics amb la moció i han titllat de "traïdora" la nova alcaldessa, ja que asseguren que no hi havia motius reals per dur a terme l'acció. Per la seva banda, els signants de la moció retreuen al PSC la manca de confiança, l'autoritarisme, l'opacitat i la manca de transversalitat en la gestió i asseguren que el nou govern serà més transparent i "coral".

La sessió s'ha viscut en un ambient tens on s'ha pogut veure la divisió ciutadana davant la moció. El ple s'ha hagut d'interrompre a causa dels crits i aplaudiments del públic en les diverses intervencions. Entre els presents hi havia el primer secretari del PSC al Maresme, president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Pineda, Xavier Amor; la viceprimera secretaria del PSC i alcaldessa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon, i Xesco Gomar, primer secretari del PSC a Mataró, que han volgut donar suport a Joan Mercader durant la sessió. També al carrer, alguns veïns s'han manifestat a favor de l'alcalde sortint.

Mercader ha assegurat que els motius de la moció són "poc tangibles" i ha recordat a la nova alcaldessa que poc abans, Junts va aprovar els pressupostos municipals per al 2017. Mentrestant, el nou govern municipal s'ha posat en marxa i ha anunciat la creació d'un "Comitè de Govern" pensat per a donar suport a l'alcaldia que estarà format per quatre membres, un de cada partit.