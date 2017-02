Junts pel Sí demana que comparegui al Parlament Sáenz de Santamaría per l''operació precinte'

Després que transcendís ahir que la Moncloa prepara mesures coercitives i jurídiques per aturar el referèndum, com precintar els col·legis electorals o intervenir les competències d'Ensenyament, Junts pel Sí hi ha reaccionat aquest dijous demanant la compareixença de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, al Parlament per retre comptes sobre l''operació precinte'.

La coalició independentista ha entrat a registre la petició aquest matí, en què demana explicacions per les informacions aparegudes sobre els plans del govern espanyol per impedir la consulta d'autodeterminació: precintar els col·legis electorals, escoles, intervenir la conselleria d'Ensenyament i prendre el comandament dels Mossos d'Esquadra.

Jordi Turull, president de Junts pel Sí, ha fet un tuit en què adjunta el text de la petició de compareixença a la comissió d'afers institucionals del Parlament: