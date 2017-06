Junts pel Sí multiplica la pressió perquè Gordó retorni l'acta de diputat

Junts pel Sí multiplica la pressió sobre Germà Gordó perquè retorni l'acta de diputat al grup independentista. Després que l'exconseller hagi registrat aquest dimecres a la cambra l'escrit pel qual demana passar a ser diputat no adscrit, la direcció del grup parlamentari ha comparegut per llegir una declaració institucional -sense respondre preguntes- en la qual ha exigit al ja exdiputat de JxSí que entregui l'acta de diputat.

La direcció de Junts pel Sí s'ha reunit aquest dimecres al matí per analitzar la situació, i després, en una compareixença mesurada, han comparegut per exigir a Gordó que retorni l'acta de diputat a totes les persones que van votar la coalició independentista el 27-S. "Aquest escó no és de cap partit ni de cap persona concreta, sinó dels més de 100.000 candidats inscrits i els 1,6 milions de votants" de Junts pel Sí.

"No hi ha justificació possible per reduir el grup parlamentari. Aquest serà el millor servei que podrà fer al país", ha continuat el president del grup, Jordi Turull, que ha estat l'encarregat de llegir el comunicat. Turull ha comparegut, però, acompanyat de Marta Rovira (ERC), Toni Castellà (Demòcrates), Magda Casamitjana (MES), Lluís Llach (independent), en un gest que ha volgut mostrar la unitat que hi ha al grup respecte a la decisió d'expulsar Germà Gordó.

Mentrestant, Gordó ha començat aquest dimecres a complir els tràmits per deixar Junts pel Sí i ha registrat al Parlament l'escrit en què confirma que abandona el grup majoritari a la cambra i passa a ser no diputat no adscrit. D'aquesta manera JxSí passa a tenir oficialment 61 diputats.

Crítiques de CSQP en la comissió de Justícia

A més, la reunió de la comissió de Justícia d'aquest dimecres també ha visualitzat la nova situació de Gordó. L'exconseller, que fins ara presidia l'organisme, ja no hi ha anat, i el seu lloc al capdavant de la comissió l'ocupa des d'avui el diputat de JxSí, Lluís Guinó.

Durant el relleu, però, s'ha tornat a parlar de la situació de Gordó. Abans de votar el nomenament de Guinó, el diputat de Catalunya Sí que es Pot Joan Giner ha criticat el "ball de silencis de la mal anomenada vella Convergència". Segons el diputat de CSQP, a Artur Mas se li està posant "cara d'Esperanza Aguirre" perquè "tothom al seu voltant està sent imputat".

Per això, Giner ha avançat que si no es donen prou explicacions sobre algú que va ser conseller de Justícia i gerent de Convergència demanaran la compareixença de l'expresident Artur Mas al Parlament per a parlar-ne.