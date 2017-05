JxSí i la CUP tomben la compareixença de Lluís Llach al Parlament

JxSí i la CUP han tombat la compareixença del diputat de JxSí Lluís Llach a la Comissió d'Afers Institucionals. Com en el cas de la comissió Santi Vidal, els dos grups parlamentaris s'han tornat a aliar per tombar la compareixença que en aquest cas havia demanat Ciutadans perquè expliqués les seves declaracions sobre sancionar els funcionaris que no acatin les lleis de desconnexió.

Segons l'ACN, en la votació d'aquest dimecres també s'han abstingut Catalunya Sí que es Pot i el PSC, mentre que el PP i Ciutadans han estat les úniques formacions que han votat a favor que Llach comparegués en comissió. En el cas de la comissió sobre les declaracions de l'exjutge Santi Vidal, Junts pel Sí i la CUP van tombar totes les compareixences que van demanar la resta de grups parlamentaris. L'endemà, el PSC va decidir abandonar la comissió i aquesta setmana Ciutadans va renunciar a presidir-la.

Tampoc compareixeran els tresorers de la CUP

Aquest dimecres també s'han tombat les peticions de compareixença dels tresorers de la CUP que havien demanat els mateixos anticapitalistes com una mesura de "rendiment de comptes". Els cupaires consideren "inexplicable" que la resta de grups no hagin aprovat aquestes compareixences. PP i PSC hi han votat en contra i Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i Ciutadans s'han abstingut.

A la comissió d'estudi de mesures contra la corrupció, la CUP va plantejar habilitar un espai fix anual a la comissió d'afers institucionals on compareguessin gerents i tresorers dels partits, però la proposta es va rebutjar. Per això, els anticapitalistes van decidir presentar pel seu compte la proposta de compareixença dels seus tresorers perquè donessin explicacions sobre el finançament de la formació i per "aprofundir en la transparència".