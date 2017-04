JxSí i la CUP acorden eliminar el mínim exempt de l'impost als actius improductius

Junts pel Sí i la CUP continuen endurint l'impost als actius improductius, també conegut com impost sobre els béns de luxe. Aquest dilluns el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) va publicar les esmenes dels grups a la nova taxa, entre les quals n'hi ha diverses dels dos grups independentistes dirigides a endurir les seves condicions. Tal i com ha avançat Nació Digital, els dos grups han acordar eliminar el mínim exempt del nou impost sobre actius no productius, conegut com l’impost sobre els béns de luxe, tal com indiquen les esmenes publicades al Butlletí Oficial del Parlament.

D'aquesta manera, Junts pel Sí i la CUP preveuen eliminar el mínim exempt de 100.000 euros i de 500.000, en cas d’incloure un immoble, que establia inicialment la llei. L’impost té l’objectiu de gravar els actius no productius que estan a nom d’una empresa però tenen un ús particular per evitar pagar l’impost de patrimoni. Afecta a béns immoles, vehicles de motor igual o superior a 200 cavalls, embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més i aeronaus. Les esmenes preveuen, també, que l'impost també gravi els objectes d’art, antiguitats de valor i les joies.

A banda, tal i com ja va explicar l' ARA, es modificaran a l'alça els tipus impositius de l'impost. Inicialment, el tribut preveia uns tipus que anaven del 0,25% a l’1%, però ara es creen 8 trams progressius d’entre el 0,21% i el 2,75%, equiparant-se amb el tipus màxim de l'impost de patrimoni.

Un altre dels canvis introduïts, segons informa l'ACN, fa referència a la meritació del tribut. Com a regla general s’estableix que l’impost es merita l’1 de gener de cada any però es fixa una excepció per al 2017, que serà el 30 de juny. Ara el ple haurà de debatre en les properes setmanes l'aprovació final de l'impost.