JxSí pacta amb la CUP mantenir el referèndum als comptes

Junts pel Sí manté el compromís explícit amb el referèndum (pactat o unilateral) als pressupostos del 2017 i esvaeix qualsevol dubte sobre la seva aprovació. La coalició independentista va pactar ahir amb la CUP refermar el text de la disposició addicional 31, que inclou la referència al referèndum, malgrat que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) hagi dictaminat contra ella. L’únic canvi que incorporaran és la supressió de la referència a la “legalitat vigent en el moment de la convocatòria”, tal com reclamen els cupaires en una esmena que es votarà durant el debat final dels pressupostos al Parlament.

Curiosament, JxSí va votar en contra d’aquesta esmena a la comissió d’economia ara fa un mes, però ara canviarà el sentit del vot. Si la CUP demanava que el text es mantingués intacte, per què JxSí ha preferit fer aquesta concessió als cupaires? Fonts de la coalició independentista expliquen que els últims dies han debatut internament com respectar el dictamen del CGE i han arribat a la conclusió que cal evidenciar que els pressupostos no s’han mantingut impermeables al posicionament de l’òrgan consultiu. Així, encara que el text es comprometi al mateix que abans, formalment s’haurà afegit una esmena nova de la CUP. En tot cas, els anticapitalistes celebren que el compromís amb el “referèndum o referèndum” s’hagi mantingut intacte.

Per adaptar-se al Consell de Garanties, JxSí ha decidit registrar, a més, una altra esmena, que complementarà la de la CUP. En aquest cas, per reforçar el referèndum pactat i intentar atraure els comuns. Plantegen que el Govern doti pressupostàriament el referèndum que preveu la resolució 306/XI del Parlament, és a dir, el pactat, perquè el Tribunal Constitucional només va anul·lar els punts que parlaven de la via unilateral. A més, fan referència al Pacte Nacional pel Referèndum i al compliment del dictamen del CGE.

Aquesta segona esmena, però, probablement acabarà rebutjada. La CUP no la veu clara perquè descarta que l’Estat vulgui pactar la consulta i, com a molt, acabarà abstenint-se, segons fonts consultades per l’ARA. Tot i això, el text anava adreçat especialment a CSQP, amb qui JxSí va estar negociant fins ahir. Els comuns ja han decidit, però, que se’n desmarquen perquè entenen que és “contradictòria” amb la que, en paral·lel, aprovaran JxSí i la CUP.

Els pressupostos, camí del TC

Tant si s’aprova una o les dues esmenes sobre el referèndum que es votaran al ple del Parlament, la majoria independentista ja assumeix que els pressupostos acabaran al TC. El PSC, el PP i C’s ja han advertit que, si no se suprimeix la referència a la consulta, presentaran un recurs al TC perquè sigui el tribunal qui obligui el Govern a renunciar-hi. Ja tenen el dictamen del Consell de Garanties com a base legal per presentar el recurs i, fins i tot, hi ha qui creu que la mesa del Parlament no hauria de permetre que es pogués votar al ple l’esmena viva de la CUP. Mentrestant, i malgrat les presses inicials, el Govern prefereix seguir negociant amb la CUP i CSQP i esperar uns dies abans de forçar la votació dels pressupostos al Parlament.

Aval als nous impostos del Govern

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sí que avala, per unanimitat, la creació dels nous impostos que el Govern ha inclòs en la llei d’acompanyament dels pressupostos. A diferència de la inconstitucionalitat que el CGE detecta en el referèndum, en el cas dels tributs no hi veu cap problema perquè no envaeixen competències estatals ni municipals, com sí que sospitava C’s. El partit taronja va ser l’únic que va sol·licitar el dictamen, que es va fer públic ahir. Els impostos sobre begudes ensucrades, habitatges buits i establiments turístics i el tribut sobre el risc mediambiental dels elements radiotòxics (el nou impost nuclear) ja tenen el vistiplau legal. La mesa del Parlament decidirà dimarts si obre un nou període d’esmenes.