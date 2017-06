JxSí confia que els comuns avalin el referèndum

L’aposta de Catalunya en Comú de donar suport al referèndum unilateral, però simplement com una jornada de mobilització i protesta sense donar-li un caràcter vinculant, que va avançar ahir l’ARA, va ser rebuda per Junts pel Sí (JxSí) amb cautela. Fonts de la direcció del grup van afirmar ahir a aquest diari que no entenen el posicionament inicial adoptat per la confluència formada per Barcelona en Comú (BComú), ICV, EUiA i el sector crític de Podem: “El caràcter vinculant l’hi dona la gent; no entenem que no donin valor a la veu dels ciutadans, un referèndum sempre és vinculant”.

Tot i els retrets, des de JxSí esperen que un cop es donin a conèixer les garanties que tindrà el referèndum, els comuns sí que atorgaran validesa a la votació: “Quan coneguin els detalls del referèndum estem convençuts que s’hi sumaran”. Els comuns sempre han reclamat que el referèndum tingui reconeixement internacional, que apel·li a la major part de la ciutadania i que tingui efectes jurídics. En aquest sentit, garantir la seguretat dels funcionaris és, a parer seu, una condició indispensable per donar suport a la consulta, que se celebrarà la segona quinzena de setembre, a l’espera que el govern anunciï la data aquesta pròxima setmana.

JxSí creu que un cop es faci públic l’ordenament jurídic que regirà el referèndum, on es detallarà que no es posarà en perill cap treballador públic, els comuns hauran d’avalar que la votació sigui vinculant. Especialment pel xoc de trens que es preveu en el futur amb el govern espanyol, amb reiterades amenaces del PP de vetar la consulta de la forma que sigui, i davant la judicialització que viu el procés sobiranista. L’admissió a tràmit de la querella contra el secretari tercer de la mesa, Joan Josep Nuet, per haver permès la votació del referèndum al Parlament, fa que la coalició entre el PDECat i Esquerra confiï que l’espai dels comuns es posicioni amb el bloc sobiranista. “No crec que es posin al costat dels que persegueixen Joan Josep Nuet. El debat no és independència sí o no, sinó entre democràcia sí o no, i no han de tenir cap dubte en aquesta dicotomia, no tindria cap sentit”.

Dolors Sabater es posiciona

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que encapçala la coalició de Guanyem Badalona en Comú, formada pels comuns i la CUP, va reconèixer ahir que existeix un debat de “molta intensitat” en què cal “no perdre’s” perquè “en la mirada àmplia hi ha un compromís clar per la democràcia i pel referèndum”. Sabater va reclamar un “acord entre les forces sobiranistes” amb l’objectiu que l’espai de l’esquerra alternativa no es despengi del referèndum unilateral. Sigui com sigui, l’alcaldessa va donar per “impossible” l’acord amb l’Estat i va sentenciar que la fase de reclamar la consulta pactada ha arribat a la seva fi. “No el tindrem perquè es nega una vegada i una altra”, va remarcar mentre deixava clar que cal buscar igualment un referèndum “vinculant i efectiu” encara que no tingui l’aval del govern espanyol.