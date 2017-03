JxSí vota dividit una moció que aposta per la recuperació immediata dels habitatges ocupats

JxSí ha votat dividit l’últim punt d’una moció, presentada pel PSC, sobre l’ocupació d’habitatges en què s'insta l’Estat a modificar la llei d’enjudiciament civil perquè s'estableixi el “desallotjament i la recuperació immediata” de la plena possessió d’un habitatge per part del propietari o usufructuari. Un total de 35 diputats de JxSí hi han votat a favor –la majoria del PDeCAT -, 18 hi ha votat en contra –la majoria d’ ERC- i els set independents s’han abstingut.

El punt ha estat aprovat amb els vots a favor de C’s, PSC, PPC i els 35 diputats de JxSí, els vots en contra dels 18 diputats de JxSí, la CUP i CSQP i les set abstencions d’independents de JxSí. En concret, el text del punt quatre de la moció reclama modificar la normativa per tal que el propietari recuperi la “plena possessió” d’un habitatge ocupat “sempre que es tracti de persones físiques, entitats socials i administracions públiques amb parc d’habitatge social”.

Més enllà d’això, segons informa l'ACN, la moció s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del PPC. Entre d’altres, el text insta el Govern analitzar l’efectivitat de l’impost sobre els habitatges buits en el termini de sis mesos i presentar, si s’escau, “a l’alça”, una modificació dels elements essencials del mateix.

També demana incorporar diversos criteris a la redacció del nou reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant. Per exemple, caldrà establir el temps de residència mínim i la forma d’acreditar-ho, també serà necessari que l’habitatge ocupat s’ajusti al tipus de família ocupant i que els representants de la unitat familiar susceptible de la regularització es comprometin a rebre assessorament dels serveis socials, entre d’altres.

La moció estableix que es podran regularitzar, atenent als paràmetres de vulnerabilitat, aquelles ocupacions d’ habitatges cedits a l’administració, propietat d’entitats financeres i/o grans tenidors. Afegeix que, en cap cas, es regularitzaran ocupacions “passant per davant de les persones o unitats de convivència que hi tinguin dret i que hagin sol•licitat accedir-hi, ni subvertint les prioritats i criteris establerts per l’administració i els seus serveis socials”.

Per últim, s’han aprovat també que les regularitzacions han d’anar acompanyades de la garantia dels subministraments d’aigua i llum.