JxSí descarta recórrer a la Comissió de Venècia perquè el Govern no té potestat per fer-ho

La proposta de CSQP de sumar-se al referèndum -ja sigui acordat o no amb l'Estat- si l'avala la Comissió de Venècia ha tingut resposta al mateix Parlament per part de Junqueras, però el grup parlamentari de JxSí també hi ha volgut dir la seva.

El vicepresident econòmic s'ha cenyit a assenyalar que les "condicions" que posava el grup de l'esquerra alternativa eren "inassumibles" perquè, segons Junqueras, l'Estat continuaria rebutjant la consulta. Fonts de JxSí consultades per l'ARA han celebrat "l'acostament" de l'espai dels comuns a la via del referèndum unilateral, això sí, sempre i quan compti amb l'aval de la Comissió de Venècia. Alhora, però, adverteixen que "només els estats" poden demanar que l'òrgan es pronunciï, fet que impossibilita que ni el Govern ni el Parlament puguin fer-ho. A més, han titllat "d'improbable" que l'òrgan pugui mostrar el seu posicionament a través d'altres vies, tot i que no han negat que existeixin.

Les vies per enviar peticions a la Comissió de Venècia

Hi ha tres maneres d'accedir-hi a la Comissió de Venècia, a fi de sol·licitar el seu posicionament. Una d'elles, a través dels estats membres. La segona és a través del Consell d'Europa i els seus organismes vinculats, com l'assemblea parlamentària -on hi ha membres de forces polítiques catalanes com Jordi Xuclà (PDECat)-, o la cambra de regions, on en nom del Parlament en forma part Marta Pascal. La tercera via és a través d'altres organismes internacionals com la OSCE. En aquest darrer cas, en la darrera assemblea de parlamentaris hi van participar la líder del PSC al Congrés, Meritxell Batet, i la senadora d'ERC Laura Castel.

Una dels últims pronunciaments de la Comissió de Venècia amb efectes a Catalunya va ser el dictamen sobre la reforma de la llei orgànica del TC, que li atorga competències per suspendre càrrecs electes. L'òrgan va titllar de "problemàtica" aquesta mesura.