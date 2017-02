L'Associació de Municipis farà arribar als consistoris una moció a favor del Pacte pel Referèndum

El comitè executiu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha aprovat aquest divendres una moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum que farà arribar a tots els ajuntaments catalans.

El comitè s'ha reunit aquest matí a El Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer (La Noguera) on una trentena d'alcaldes han acordat la subscripció de l'associació al manifest, que demana un acord entre govern espanyol i català per "superar les dificultats polítiques" per assolir una consulta "políticament vinculant i efectiva". A més, també han acordat fer arribar als ajuntaments una moció consensuada amb l'AMI perquè tots els consistoris que ho vulguin també puguin adherir-s'hi.

El secretari general, Marc Pifarré, ha destacat que els alcaldes són els primers en notar la voluntat del poble de poder votar i no fallaran d'estar "al costat del que demanin els ciutadans, que és poder posar les urnes".

No és la primera vegada que les associacions municipalistes demanen la col·laboració dels consistoris per treballar en la preparació d'una consulta. L'any 2013, van aprovar una moció d' adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i van donar el seu suport a la consulta del 9-N. Les associacions també s'han mostrat crítiques amb els judicis contra Mas, Rigau i Ortega pel 9-N.