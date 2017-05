L'AMI anuncia que dos regidors del PP s'han inscrit a l'Assemblea d'Electes de Catalunya

La presidenta de l' Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha comunicat aquest dijous que dos regidors del PP s'han inscrit a l'Assemblea d'Electes de Catalunya, l'organisme que prepara el sobiranisme per respondre a una hipotètica intervenció de l'autonomia catalana per part del govern espanyol. " Els dos regidors del PP estan donant una lliçó de democràcia al seu partit", ha opinat Lloveras en l'atenció als mitjans de comunicació posterior a la reunió de l'executiva de l'AMI a Tàrrega.

L'Assemblea d'Electes suma 3.000 dels 9.000 electes catalans, entre parlamentaris -de les cambres catalana, espanyola i europea- i representants locals. Es va presentar el passat mes d'octubre i l'objectiu de l'AMI és que sigui un òrgan "preparat" per tot el que pugui passar en la "recta final" del Procés. "El món local està preparat pel referèndum. Som transversals i ho demostren els dos regidors del PP inscrits a l'Assemblea d'Electes", ha afegit Lloveras aquest dijous.

Els dos regidors en qüestió són Fernando Moya i Josefa Redondo, tots dos a l'oposició a l'ajuntament de Begues (Baix Llobregat). Fonts de l'AMI han explicat a l'ARA que tots dos van validar la inscripció quan se'ls va trucar per confirmar que no es tractava d'un error.

Els regidors del PP a Begues han manifestat a través d'un comunicat que es van donar d'alta a l'AECAT pensant-se que era l'IdCat, encarregat de gestionar la identitat digital a internet. Tots dos han reiterat el seu posicionament contrari al Procés independentista, "tal com demostren dia a dia al consistori i, fins i tot, al Consell Comarcal de Baix Llobregat".