L'AMI condemna la persecució judicial de Defensa per la denúncia a Llançà

L' Associació de Municipis per la Independència ha condemnat la persecució judicial d'ajuntaments després que ahir el ministeri de Defensa presentés un contenciós administratiu contra l' Ajuntament de Llançà (Alt Empordà) per haver aprovat una moció de desmilitarització i per haver enviat una petició perquè no es fessin maniobres militars a la zona. Per a l'AMI, es tracta d'una persecució que exemplifica d'una manera "sistemàtica" com la maquinària de l'Estat vol " coartar i prohibir" l'expressió de postures polítiques als consistoris.

L'associació sospita que aquest nou procediment iniciat a Llançà es pugui estendre i que sigui un nou intent per part del govern espanyol de voler condicionar els consistoris a l'hora de decidir en assumptes que afecten la gestió del seu terme municipal. "Els ajuntaments continuarem posicionant-nos i aquesta nova ràtzia de contenciosos no ens frenarà", ha assegurat la presidenta, Neus Lloveras.

L'associació ha reiterat que aquesta nova ofensiva evidencia encara més que la mal anomenada ' Operació diàleg' ha estat "pur maquillatge". En aquest sentit, recorda que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, després del seu nomenament va insistir que contactaria amb diferents entitats, entre elles, l'AMI, però mig any després, la presidenta assegura que el nou delegat " no ha fet ni el gest de trucar a una entitat a la qual estan adherits més de 700 ajuntaments catalans".

L'AMI assenyala que aquesta nova ofensiva judicial, ara sota el paraigua del Ministeri de Defensa, mostra el mateix tarannà dels més de 400 processos judicials contra càrrecs i institucions públiques de l'anterior delegada espanyola, Maria de los Llanos de Luna. L'associació també recorda que els seus serveis jurídics estan a la disposició dels municipis per assessorar-los perquè, segons apunta, el dret de petició queda reconegut per l'actual Constitució espanyola.

Defensa va denunciar ahir l'ajuntament de Llançà

El Ministeri de Defensa va presentar ahir un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Llançà per la moció, aprovada al desembre, en què es demanava el cessament de les maniobres militars a la zona i es declarava territori desmilitaritzat. L'alcalde del municipi, Pere Vila, va defensar la posició del consistori argumentant que s'ha de "respectar" el que digui el plenari.

Des d' ERC han denunciat que tot plegat es deu a qüestions "polítiques" i que aquesta és només una " nova manera d'aplicar l'article 155 de la Constitució de forma encoberta". També va acusar el Ministeri d'anar als jutjats a "perdre el temps i els diners". L'ajuntament va rebre la notificació fa unes setmanes i el cas ja es troba en mans dels serveis jurídics de la Diputació de Girona.