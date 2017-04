L'ANC alerta que les diferències entre PDECat i ERC poden posar "en risc" el projecte independentista

L'ANC apunta com un element de "risc" pel projecte independentista les diferències "de model" entre les dues formacions que integren Junts pel Sí, el PDECat i ERC, pel projecte independentista. Aquest és un del punts de l'informe de gestió que aquest diumenge els socis de l'entitat sobiranista debatran i votaran en la seva assemblea general ordinària.

Segons ha avançat El Periódico, en el text l'Assemblea reconeix que des de la creació de la coalició de Junts pel Sí, l'entitat ha perdut el seu lideratge en el procés sobiranista. Però no només apunta al naixement de Junts pel Sí com una causa d'aquesta pèrdua de lideratge, sinó que també creuen que ha estat un "error" haver situat en "igualtat de condicions" la coalició independentista i la CUP.

L'entitat critica que a la pèrdua de visibilitat a l'hora de liderar el Procés també hi ha influït que l'Assemblea "no va tenir veu a l'hora d'intentar recuperar la taula de forces polítiques i entitats sobiranistes". En aquest sentit, consideren que no es va "explicitar la incompareixença d'una de les parts independentistes" en les reunions dels "signants del full de ruta o reunions de la taula de forces polítiques i entitats sobiranistes".

Amb tot, l'entitat assegura que amb l'aposta pel referèndum, l'ANC ha recuperat el lloc que havia ocupat fins aleshores, fent "d'altaveu de la societat civil". Un objectiu que l'entitat vol aconseguir a través de diferents accions, una d'elles, la mobilització de la ciutadania. En aquest sentit, l'entitat vol continuar mantenint "mobilitzada la base social independentista", però reconeix que "l'actual context polític" ha dificultat l'organització d'actes, tot i que també reconeixen que s'ha començat a percebre una "certa manca d'entusiasme", després de quatre anys de mobilitzacions.