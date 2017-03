L'ARA entrevistarà Dante Fachin a les 16.00 h

El periodista Antoni Bassas entrevistarà avui a les 16.00 en directe el secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin. El partit lila decidirà aquesta setmana si se suma a la confluència que Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo estan intentant constituir. Les negociacions per a la creació del nou espai havien anat molt bé fins fa unes setmanes, però els criteris per decidir com s'ha d'escollir la nova executiva han complicat els acords. La cúpula de Podem, liderada per Dante Fachin, és la veu més discordant i ara mateix prefereixen mantenir-se'n fora.