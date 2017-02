L'Agència Tributària convocarà 329 noves places abans de l'estiu

L' Agència Tributària de Catalunya (ATC) convocarà unes 329 noves places d'interins fins al mes de maig per cobrir el seu desplegament territorial i les noves funcions de recaptació d'impostos, segons la resposta del Govern a preguntes parlamentàries sobre la hisenda pròpia.

Des d'octubre del 2016 fins a aquest mes de maig, la conselleria d'Economia preveu la convocatòria d'unes 367 places, de les quals ja se n'han convocat 38, segons la documentació consultada per Europa Press. Com ja va explicar l'ARA, els 277 treballadors de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat podran presentar-se als concursos. De fet, la necessitat de cobrir immediatament aquestes places es justifica, entre altres qüestions, perquè el Govern preveu assumir a partir de l'1 de setembre les tasques que fins ara desenvolupaven els registradors.

Precisament aquest col·lectiu ha presentat aquesta setmana un recurs contenciós administratiu contra la Generalitat per avançar del 30 d'octubre a l'1 de setembre la finalització del conveni pel qual s'encarreguen de la liquidació d'impostos cedits com el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i el de successions i donacions. Els registradors han indicat a Europa Press que volen col·laborar amb la Generalitat en la transició perquè l'ATC faci directament aquestes funcions, però argumenten que la data de l'1 de setembre és insuficient per fer el traspàs correctament.

L'ATC ja va assumir l'1 de gener una altra tasca que fins aleshores tenien encarregada els registradors de la propietat: l'enregistrament i la digitalització de la documentació fiscal. Per fer-ho, s'han contractat com a interins 15 dels treballadors que ja assumien aquesta tasca, amb un cost de 281.024 euros, segons les dades remeses al Parlament. Respecte al cost anual del desplegament territorial de l'ATC, és de gairebé 11,7 milions d'euros, incloent-hi les despeses de funcionament i de personal i l'amortització de la inversió inicial de les oficines. La inversió estimada per a la implantació de les 15 noves oficines territorials pròpies de l'ATC és de 6,32 milions.

En total, la Generalitat preveu incorporar durant aquest any 459 treballadors, pensant en el creixement de l'Agència Tributària amb l'objectiu de convertir-la en l'embrió de la hisenda pròpia.