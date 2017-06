L’Agència Tributària ja mou peça per investigar Moix

L’Agència Tributària ja “actua d’ofici” al voltant del cas que ha provocat la dimissió del ja exfiscal d’Anticorrupció espanyol Manuel Moix. Així ho avançava ahir Infolibre, el mitjà digital que va revelar que Moix té una societat a Panamà. Fonts de l’Agència tributària citades per Infolibre, però, no detallen si la investigació ja ha començat o si començarà en els pròxims dies, ja que es tracta d’un procés secret. Asseguren, però, que l’organisme ja actua d’ofici en aquest cas.

L’Agència Tributària, doncs, ja mou peça per investigar Moix, gairebé immediatament després de la seva dimissió i que els tècnics d’Hisenda del sindicat Gestha demanessin la investigació en considerar que tant l’antic fiscal d’Anticorrupció com els seus germans podrien haver arribat a eludir fins a 90.000 euros en impostos. Gestha apunta que “la llei del mercat de valors determina que els germans Moix van poder actuar amb suposat ànim d’elusió d’impostos en la transmissió de béns immobles”.

Un pacte d’estat per la justícia

El cas Moix ha posat en el punt de mira el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que ja va ser reprovat pel Congrés de Diputats. Ahir, però, Catalá va assegurar que la dimissió de Moix no suposa un fracàs per a ell i que sent “que té el suport absolut del govern espanyol”. “No és cap fracàs, això del senyor Moix”, va respondre. Tot i això, en un acte davant els estudiants de ciències jurídiques i empresarials de la Universitat Francisco de Vitoria, Catalá va concloure: “El fracàs és l’oportunitat de tornar a començar amb més intel·ligència”.

I justament parlant de renovació, el dia abans Catalá havia afirmat en unes jornades sobre justícia dels Col·legis d’Advocats a Granada que calen “imprescindibles reformes integrals” en matèria de justícia, per la qual cosa va arribar a afirmar que és necessari un pacte d’estat que ho garanteixi. Entre els canvis clau que va assenyalar hi ha una “millor formació” dels lletrats que presti “especial atenció a qüestions deontològiques”.