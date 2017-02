L'Ajuntament de Barcelona s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha votat aquest divendres a favor d'adherir-se al Pacte Nacional del Referèndum, una declaració institucional que ha tirat endavant amb els vots favorables de PDeCAT, BComú i ERC, l'abstenció de la CUP i els vots contraris de PSC, PP i C's.

La proposició, en concret, acorda manifestar l'adhesió al pacte i subcriure el contingut del manifest. A més, proposa promoure que entitats, associacions iagents econòmics de Barcelona se sumin també al pacte i signin el seu manifest. Finalment, es comprometen a enviar la declaració aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament, al Pacte pel Referèndum, a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l'Associació Catalana de Municipis (ACN).

Amb la proposició aprovada, l'Ajuntament també trasllada el seu suport explícit als membres de la Mesa del Parlament de Catalunya "davant la querella per raons ideològiques" feta arribar dijous per part de la fiscalia a instàncies del Tribunal Constitucional. Finalment, rebutja "l'intent d'influir en el debat polític per part de la fiscalia", ja que "motiva la querella contra els quatre membres de la Mesa per la seva ideologia i atemptant contra el dret bàsic de llibertat de pensament".