L'Audiència de Barcelona reobre el cas contra els regidors de Badalona pel 12-O

L'Ajuntament de Badalona ha rebut aquest dimecres al migdia "amb sorpresa" la decisió de l'Audiència de Barcelona de reobrir el cas contra els regidors que van obrir les portes del consistori el passat 12 d'octubre, tot i l'advertència judicial perquè no ho fessin. L'Audiència accepta la petició de la Fiscalia i ordena al jutge que completi la instrucció del cas per portar els sis regidors investigats a judici.

En declaracions als mitjans de comunicació, el primer tinent d'alcalde, Oriol Lladó, ha assegurat que els regidors van "obeir" el mandat de la ciutadania i que ho "defensaran" tot i que l'Audiència Provincial torni a reobrir el cas per indicis del delicte.

El passat 12 d'octubre el consistori de Badalona es va convertir en el centre de totes les mirades perquè a través d'un acord amb els sindicats va deixar a lliure elecció dels funcionaris treballar o no el dia de La Hispanitat. Aquest fet va provocar la intervenció de la delegació del govern espanyol que va portar el cas als tribunals assegurant que l'ajuntament no podia obrir les portes el 12 d'octubre.

Els regidors de Badalona en Comú no van acatar la decisió i van obrir l'ajuntament. La Fiscalia va portar els regidors als tribunals, per desobediència, però el jutge d'instrucció va decidir arxivar el cas amb una eloqüent conclusió: "Va ser una 'performance' i, dit ras i curt, el dret penal no castiga les 'performances'".

Un cop rebuda la interlocutòria, des de l'ajuntament badaloní no han trigat en lamentar la decisió tant de l'Audiència Provincial com de la Fiscalia, que va recórrer l'arxivament "per fer servir el cas de Badalona com una advertència per a la resta d'ajuntaments". A més, fonts del consistori subratllen que en el darrer informe del Síndic de Greuges ja s'apunta al cas del 12-O a Badalona com un " evident cas de sobreactuació" per part de la Fiscalia.