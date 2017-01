L'Audiència Nacional imputa de nou l'exsoci d'Oleguer Pujol Luis Iglesias

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha decidit imputar novament Luis Iglesias Rodríguez-Viña, exsoci d' Oleguer Pujol Ferrusola, per un suposat delicte de blanqueig de capitals en la compravenda de 1.152 sucursals del Banc de Santander on van participar tots dos. El jutge el cita a declarar el 8 de febrer a les 11 del matí. De la Mata actua en aquesta direcció després d'escoltar el testimoni d'Oleguer Pujol, que va declarar a l'Audiència Nacional com a imputat el 12 de gener.

A la seva interlocutòria el jutge explica que el passat mes de desembre va assumir aquesta part de la investigació de la que s'havia inhibit el jutge Santiago Pedraz i que afecta Oleguer Pujol, Javier de la Rosa, Gabriela de la Rosa, José Luis Villalonga Bardella, José Luis Villalonga Cabarrocas, Jacob Broers i John Willekes.

Abans d'inhibir-se, Pedraz havia acordat l'arxiu provisional de la causa contra Luis Iglesias i havia enviat el procediment contra ell a dos jutjats de Plaza de Castilla de Madrid per un delicte contra la Hisenda Pública. Ara De la Mata reobre la caus un cop escoltat el testimoni d'Oleguer Pujol i dels germans De la Rosa. Es basa també en els escrits aportats per Javier De la Rosa i en els documents i contractes de l'operació de compravenda de les sucursals del Santander.

Segons De la Mata, hi ha dades noves que permeten establir que Luis Iglesias "va liderar efectivament, juntament amb Oleguer Pujol Ferrusola, la negociació de l'operació immobiliària" i indicis que apunten que tots dos van decidir els guanys de cada comissionista, les condicions del pagament i el sistema per ocultar els "guanys il·lícits", a més de la seva "posterior introducció al tràfic legal". Considera que la seva gestió va permetre ocultar el blanqueig de les comissions mitjançant l'ús d'estructures societàries. Ell i Oleguer Pujol, sosté, van organitzar l'operació d'ocultació d'aquests pagaments mitjançant empreses que suposadament prestaven serveis d'assessorament.

El jutge creu que els dos "van imposar a altres comissionistes" (de la Rosa Misol i Villalonga) la quantitat de la comissió, la seva posterior reducció a un 50%, i el procediment de pagament a través de la societat holandesa Marway, que va proporcionar el propi Iglesias.