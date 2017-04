L'Audiència Nacional arxiva la causa contra els cinc independentistes que van cremar fotos del rei

L' Audiència Nacional ha decidit arxivar la causa contra els cinc independentistes acusats d'injúries a la corona i ultratge a Espanya per haver cremat fotos del rei el passat Onze de Setembre: Aitor Blanc, Jordi Almiñana, Ivan Altimira, Nora Miralles i Roger Santacana. Segons consta a la resolució judicial, el tribunal ha pres la decisió en " no constar degudament justificada la perpetració del delicte que va donar motiu a la formació de la causa".

En un comunicat conjunt d'Alerta Solidària, Arran, la COS, la CUP, Endavant i el SEPC s'interpreta que el tribunal ha acabat emmarcant l'acció de la Diada en la llibertat ideològica i d'expressió, i s'atribueix l'arxiu de la causa a la "coherència i la fermesa" de l' esquerra independentista contra "l’ aparell repressiu espanyol". "La decisió judicial respon únicament a les mobilitzacions que arreu dels Països Catalans hem dut a terme de denúncia de la persecució política i ideològica a l'esquerra independentista i de la manca de democràcia a l’Estat espanyol", s'afegeix.

L'advocat de dos dels independentistes, Eduardo Cáliz, considera que "amb l'actuació en aquest procedimet s'ha demostrat que la fiscalia ha actuat amb interessos purament polítics en primer terme que l'han dut, un cop constatada la fermesa desobedient i la mobilització popular, a tirar enrere". "Cal recordar que aquest procediment ha estat un atac a la llibertat d'expressió, a l'esquerra independentista i que ha comportat a la detenció i trasllat a Madrid de cinc militants, en un clar intent criminalitzador", afegeix.



Al seu parer, "si no fos perquè parlem de l'Estat espanyol, podríem dir que aquesta resolució hauria de marcar una línia futura. Malauradament ja sabem que l'Estat espanyol en general, i l'Audiència Nacional en particular, no funcionen sota criteris jurídics sinó polítics, especialment quan parlem de llibertat d'expressió", conclou.

És per això que, malgrat celebrar la notícia, les organitzacions que han emès el comunicat deixen clar que no pensen "rentar la cara a la judicatura espanyola per haver pres aquesta decisió". "Amb determinació, sent-ne coherents i conseqüents, cremem fotografies del Rei des de fa molts anys. Tants com potser 300, des que Felip V cremà les nostres viles i ciutats. Continuem la lluita fins aconseguir l’arxiu de la causa contra les companyes solidàries de Mallorca que van negar-se a declarar davant l’Audiència Nacional. Nosaltres seguim i seguirem! Ni Rei, ni por!", sentencia el text.

Els cinc independentistes no es van presentar el 7 de desembre a declarar als jutjats d'instrucció on havien estat citats per ordre de l'Audiència Nacional, negant-se a declarar d’avant d'"un tribunal estranger hereu del franquisme" al qual no reconeixen "cap legitimitat per jutjar al poble català". Pocs deies després, però, van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra i traslladats fins l'Audiència Nacional, a Madrid. Un cop allà van tornar a desobeir, negant-se a respondre les preguntes del magistrat, i finalment van quedar en llibertat amb càrrecs.

En el comunicat, l'esquerra independentista no s'està de carregar contra els Mossos, "els quals, ja d’entrada, sent fidels a l’amo espanyol, havien iniciat el present procediment [la investigació de la crema de fotos] sense haver estat requerits per ningú".