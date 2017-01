L'Audiència obliga l'ANC i Òmnium a pagar ara la multa de 440.000 euros per la 'gigaenquesta' del 2014

En ple debat sobre el cas Vidal, tant el govern espanyol com Ciutadans han recorregut a l'hemeroteca i han recordat altres casos en què s'han censurat tant entitats sobiranistes com la Generalitat per l'ús de dades privades per a finalitats ideològiques. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, i la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, han assegurat que l'Audiència Nacional acaba de decidir multar l'ANC i Òmnium Cultural justament per aquest tema, en la línia de la informació que publica aquest dilluns 'El País'. Fonts de l'Audiència Nacional, però, aclareixen que en cap cas es tracta d'una multa definitiva, sinó que es tracta simplement de la decisió d'un recurs a l'espera d'una sentència final.

Per entendre el cas cal remuntar-se en el temps. El 2014 Òmnium i l'ANC van impulsar la 'gigaenquesta', en què van participar personalitats com Pep Guardiola, per preparar el terreny de cara la consulta del 9-N. A finals del 2015 i arran d'una denuncia de Vox, l'Agència de Protecció de Dades va decidir multar les dues entitats amb 440.000 euros per considerar que havien vulnerat la llei de protecció de dades. Eren 200.000 euros per a cadascuna, més 40.000 per a l'ANC per no haver protegit prou les dades que els va robar un pirata informàtic durant l'assemblea del 2014 a Tarragona.

Llavors les dues entitats sobiranistes van presentar un recurs davant l'Audiència Nacional en contra de la decisió, que va deixar en 'stand by' la multa. També van demanar, com a mesura cautelar, que no es pagués la multa fins que hi hagués sentència. El passat 18 de gener, l'Audiència Nacional va rebutjar aquesta mesura cautelar i va avalar que l'Agència de Protecció de Dades reclamés a Òmnium i l'ANC el pagament de la multa de 440.000 euros. Amb tot, fonts de les dues entitats han assegurat a l'ARA que encara no han rebut cap avís per part de l'Agència ni de l'Audiència Nacional. Fonts de la institució puntualitzen que el recurs encara s'està estudiant i que no s'espera una sentència en ferm en breu. Ara bé, les dues entitats sí que haurien de pagar a l'espera que hi hagi una resolució definitiva. Si s'acceptés el recurs, l'Agència de Protecció de Dades els hauria de tornar els diners.