L’Estat mina la veu dels experts en finançament

Les negociacions sobre el nou sistema de finançament autonòmic han començat plenes d’entrebancs i amb sorpreses d’última hora que han irritat les comunitats. La vicepresidenta del govern espanyol i ministra per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, va presidir ahir a Madrid, acompanyada del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, la constitució de la comissió d’experts que ha d’abordar la reforma del sistema. Totes les comunitats menys Catalunya -que no participarà directament en les negociacions però que assessora les Illes Balears en la matèria- han escollit un representant, la majoria economistes i catedràtics, per formar part d’aquest “comitè de savis”, que tindrà fins al maig per elevar una proposta.

Però la primera sorpresa que es van trobar ahir els experts en la reunió al ministeri d’Administracions Territorials van ser les normes del joc que l’Estat ha imposat a última hora. En cap cas hauran de consensuar un acord final i es delega l’elaboració d’una ponència, que s’haurà d’aprovar al Consell de Política Fiscal, a un equip integrat pel president del grup d’experts, Manuel González Sánchez -molt pròxim al número dos del ministeri d’Hisenda-, tres representants de l’Estat i tres dels economistes autonòmics escollits a l’atzar. És a dir, el govern espanyol continuarà tenint majoria absoluta, igual com passa al Consell de Política Fiscal i Financera, on Montoro té l’última paraula.

Fins i tot els experts designats pel ministeri van expressar ahir el seu escepticisme sobre el poder de decisió real del grup de savis, segons van apuntar a l’ARA fonts presents a la reunió. Com a informador de Catalunya a la reunió hi ha el catedràtic Guillem López Casasnovas, que representa el govern balear i que dijous ja va advertir des de Barcelona que “estaven davant d’una possible martingala” en què els experts toparan amb la dificultat d’assolir un model consensuat. La proposta de Casasnovas passa per establir dues vies de finançament diferenciades entre els territoris que ja tenen satisfetes les seves capacitats fiscals i les que no, que podrien disposar d’una participació a l’IVA del 14%, a més d’un percentatge més important del que tenen ara en l’IRPF i els impostos especials. “Es tracta d’acabar amb el cafè per a tothom”, va apuntar en una conferència al Col·legi d’Economistes.

Recentralització d’impostos

És una proposta diametralment oposada a la del president de la comissió, que en una entrevista a Expansión dijous va defensar la recentralització d’alguns impostos cedits a les comunitats autònomes, com els de successions i donacions i el de patrimoni. González Sánchez nega que Catalunya estigui maltractada en l’actual sistema de finançament i està totalment en contra de la implantació del principi d’ordinalitat perquè una autonomia no perdi posicions en el rànquing d’acord amb la seva riquesa i capacitat fiscal després de la redistribució dels recursos de finançament, com passa amb Catalunya. Considera que representaria una “limitació de la solidaritat”.

El govern balear va manifestar ahir la seva decepció per com ha començat la feina de la comissió d’experts i va criticar les declaracions del president del grup de treball, que considera que “desvirtuen” el seu paper d’àrbitre. La pròxima reunió de treball serà el 7 de març. Sobre la taula hi haurà el debat sobre la possibilitat que les comunitats forals també aportin al sistema de finançament. És el que defensen quatre dels experts nomenats per Montoro.