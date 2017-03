L'OCDE: "Espanya és una de sola però entenem que hi ha sentiments locals"

El secretari general de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), Ángel Urría, situa la reivindicació del nacionalisme català al nivell d'un "sentiment local". En la presentació anual de l'OCDE del seu informe sobre l'economia espanyola, Urría ha deixat clar que l'organització que representa no contempla en cap cas la possibilitat de la independència de Catalunya. "Per a nosaltres Espanya és una de sola però entenem que hi pot haver més o menys intensitat dels sentiments locals, això passa a tots els països, però creixem en el futur d'una Espanya unida i és l'únic que considerem", ha afirmat el secretari general.

A més, Urría ha avisat que " A Espanya són molts milers d'autoritats, hi ha les autonomies i els ajuntaments, totes són importants i a totes passen coses, però al final l'economia és una de sola", deixant entreveure la necessitat de reduir el nombre d'administracions com, de fet, apunta l'informe presentat aquest dimarts en què recomana a l'Estat que redueixi la despesa de l'administració pública.

Urría ha avisat que "hi ha exemples molt greus i interessants del que passa quan un perd la visió d'integritat i cohesió" i ha posat la possible independència de Catalunya al costat del brexit, del qual s'ha manifestat "absolutament" contrari. Així doncs, el portaveu de l'OCDE s'ha alineat amb les declaracions que va fer ahir el ministre d'Economia, Luis de Guindos, que va assegurar que "la independència de Catalunya és impossible perquè ni els sobiranistes s'ho creuen".