L'Observatori de contractació pública insta a canviar els criteris d'adjudicació per evitar la corrupció

El director de l'Observatori de contractació pública, José María Gimeno, assegura que "alguna cosa no va bé" en l'adjudicació d'obres. Ha assenyalat que segons dades europees hi ha uns 47 milions d'euros que es malgasten per "ineficiència" de contractació pública, uns tres milions dels quals és per corrupció i la resta per "mala praxi" administrativa, tardança de l'administració a l'hora de pagar o manca de competitivitat. "La contractació pública és més cara Espanya", ha sentenciat en una entrevista a 'Els Matins' de TV3.

També ha criticat que el sobrecost és un dels problemes més evidents en la contractació pública a Espanya, ja que es posa massa èmfasi, segons Gimeno, en el preu -guanya qui ho fa més barat- i es posa en "risc" la mateixa obra pública. "En altres països, el sobrecost no existeix", ha assegurat, afegint que, en canvi, a Espanya és una "pràctica evident".

"Estem en un escenari en què hi ha no n'hi ha prou amb el resultat formal sinó en el control dels resultats", ha dit, ja que les trampes per a la corrupció no estan tan en el procediment sinó en el plec de clàusules administratives que condueixen a resultats "irracionals". Són indicacions que es donen en el plec que deriven a la licitació d'una sola empresa que compleix amb els requisits. "Amb la contractació pública, es fa política", ha asseverat, afegint que "més del 40 per cent de les licitacions que es publiquen només tenen un únic licitador".

Per a Gimeno, la contractació pública hauria d'encaminar-se cap a la protecció del medi ambient, els drets laborals o la innovació. És a dir, premiar les empreses que segueixen aquests criteris. "L'administració no pot ser indiferent això", ha dit.

Tanmateix, també ha advertit que els criteris tampoc poden ser "molt ideologitzats".

El director de l'observatori de contractació pública aconsella modificar la composició de les meses de contractació, fent-les més tècniques i sense càrrecs de confiança política, i ha demanat una nova llei de contractació que abandoni la idea "burocràtica".