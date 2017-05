L'Oficina Antifrau farà classe als polítics per prevenir la corrupció en la contractació pública

La lluita contra la corrupció és una obsessió dels governs actuals després de detectar que és dels temes que més els estan castigant a les urnes. I un dels àmbits on la ciutadania creu que la corrupció està més estesa és en la contractació pública. Per aquest motiu l' Oficina Antifrau de Catalunya ha posat en marxa una formació per als polítics catalans per prevenir males pràctiques.

"L'objectiu d'aquesta formació és aclarir alguns conceptes bàsics de la prevenció dels riscos de corrupció aplicada a la contractació pública", explica la nota informativa de l'Oficina Antifrau.

Es tracta d'una formació d'una sola sessió de 3 hores, amb classes de màxim 40 persones a l'hora. I està dirigida específicament a polítics, càrrecs de responsabilitat en la contractació administrativa de les institucions públiques.

Els continguts d'aquestes classes són els següents: