L’acord PNB-PP a Euskadi aplana el camí als pressupostos de Rajoy

El Partit Popular i el PNB han escollit recórrer el camí de la política basca junts. Del buit que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, li feia al lehendakariIñigo Urkullu s’ha passat a l’acord per encarrilar els pressupostos entre el PP i el PNB a Euskadi. El pacte, pendent de concretar-se en la redacció definitiva dels comptes, aplana el camí a Mariano Rajoy per als pressupostos generals de l’Estat.

L’acord al País Basc ha insuflat optimisme al govern espanyol sobre la possibilitat d’aprovar els comptes. El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, prioritza les reunions amb el PNB, tot i que també s’està veient amb altres partits, com el PSOE, Ciutadans i el PDECat. Si més no, els nacionalistes bascos li asseguren, juntament amb Ciutadans, que els pressupostos passaran el primer filtre del Congrés. Amb els seus vots hi ha un empat a la cambra, i amb aquest empat els comptes continuarien la tramitació després del debat a la totalitat.

Els pressupostos s’aprovaran en el consell de ministres del 31 de març, i entraran a la cambra la setmana següent. El procés d’esmenes i la discussió en comissió allargaran l’aprovació definitiva fins al juny, i en aquest temps a la Moncloa esperen que el PSOE pugui canviar d’opinió i acabi facilitant-ne l’aprovació, segons van explicar ahir a l’ARA fonts del ministeri d’Hisenda. El procés de primàries que haurà viscut pel mig el partit, ara comandat per una gestora, afegeix interrogants a aquest horitzó, però en cas de victòria de Susana Díaz, calculen aquestes fonts, la presidenta andalusa voldrà guanyar temps abans d’encarar unes eleccions espanyoles i haurà de fer el possible per facilitar la governabilitat, argumenten.

Tot i així, Montoro està ara “guanyant vots d’un en un”, expliquen aquestes fonts, i no es descarta cap escenari. De fet, el que té més números és una aprovació per la mínima dels pressupostos, amb els vots del PNB i Ciutadans, i també el del diputat canari del PSOE, Pedro Quevedo, que es va presentar en coalició amb els socialistes i no està sotmès a la disciplina de vot. Per això, una oferta a mida que inclogui inversions a la seva autonomia el podria fer decantar cap al sí, fet que donaria una majoria de 176 vots, just els que calen per arribar a la majoria, amb el no de la resta de partits.

En cas que no pugui aprovar els pressupostos, però, Rajoy no es planteja de moment convocar eleccions. Al juny, quan acabi la tramitació parlamentària dels comptes del 2017, caldrà engegar la del 2018, amb l’aprovació del sostre de despesa. Si constata que aleshores tampoc troba majories és quan es podria plantejar un avançament electoral, tot i que de moment no ho té decidit, segons fonts del PP.

Dos pactes amb l’unionisme basc

El PNB aconsegueix contrapartides en la negociació amb Madrid. A més d’aclarir el camí cap als pressupostos, també està desbloquejant qüestions com el tren d’alta velocitat i la renovació del concert econòmic, així com l’actualització de la quota que Euskadi ha de pagar a l’Estat -en la qual hi ha un desacord de 1.600 milions-. Els nacionalistes, a més, tenen la paraula que Madrid retirarà la major part de la vintena de recursos que té plantejats al Constitucional contra normes basques.

El PP, més enllà d’aplanar el camí per als comptes al Congrés, també aconsegueix un acord polític de gran abast amb el nacionalisme basc moderat. En ple moment àlgid del procés català, Rajoy s’assegura que a Euskadi no s’obri un altre front amb EH Bildu.

Amb aquest acord el PNB rescata el PP basc de l’ostracisme en el qual l’havien deixat les urnes. És el mateix que va fer amb el PSE -també molt tocat pels resultats electorals de fa sis mesos- quan va acceptar la seva entrada al govern. En tots dos processos -pressupostari i de govern- els jeltzales han arribat a la recta final de les converses amb l’opció de pactar amb EH Bildu, i en tots dos casos s’han decantat pels partits constitucionalistes. El PP i el PSE sumen al Parlament basc els mateixos escons que l’esquerra abertzale.

La raó esgrimida pel president del PNB, Andoni Ortuzar, per escollir el PP i no EH Bildu és que aquest últim s’ha doblegat a l’estratègia del sindicat ELA i “ha canviat la seva posició de diàleg realista per la confrontació”. “ELA no els deixa i no són capaços de deslliurar-se d’aquest xantatge”, va concloure. Unes paraules que van obrir una esquerda encara més gran entre el PNB i el sindicat majoritari al País Basc.