L'advocat de Millet diu que el seu client va fer coses "extraordinàriament bones" al Palau i veu exagerat que es parli d'espoli

Després que la fiscalia i les acusacions del cas Palau presentessin durant les últimes setmanes els seus informes finals del judici, aquest dimarts ho han començat a fer les defenses dels acusats. El primer a parlar ha sigut Abraham Castro, advocat de Fèlix Millet, que s'ha esforçat a minimitzar l'abast dels fets jutjats i confessats per l'exresponsable del Palau de la Música. Criticant la "mà ferma" que el fiscal té contra el seu client en comparació amb la resta dels acusats, ha qualificat d'exagerat que es parli d'espoli de la institució cultural. "No conec cap espoliador que després d'espoliar deixés molt més del que va espoliar", ha ironitzat.

Castro ha admès que l'"error" de Millet va ser creure que mereixia cobrar "bonus" del Palau sense sotmetre la decisió als òrgans del Palau –"Se li van creuar els cables", ha dit–, però ha insistit que els diners que va agafar per a despeses personals "estan reconeguts, confessats i reparats des de fa 8 anys". Ha negat, a més, que l'acusat tingui amagats els 9 milions d'euros que es van sostreure de la institució i que encara no s'han pogut localitzar, i ha acusat el representant del ministeri públic d'actuar amb "malícia" i "buscar el titular" quan ho insinua.

"El senyor Millet va fer coses molt dolentes al Palau, i ho dic fins i tot jo, que en soc l'advocat. Però també va fer coses bones, molt bones, extraordinàriament bones", ha afirmat Castro. En aquest sentit, ha subratllat que Millet va posar-se al capdavant del Palau quan ningú volia fer-ho, amb la institució en "ruïna econòmica" i l'edifici que "queia a trossos". "I en pocs anys es van aconseguir quaranta milions i escaig en patrocinis", ha remarcat, i ha afegit que diversos testimonis al judici han declarat que el Palau funcionava "a meravella" a escala "econòmica, arquitectònica i cultural" amb Millet com a responsable.

El fiscal del cas, Emilio Sánchez Ulled, va rebaixar la seva petició de pena inicial per a Fèlix Millet, de 27 anys i mig a 14 anys i nou mesos, a canvi que l'exresponsable del Palau confessés el presumpte finançament irregular de CDC, un pacte que el ministeri públic també va fer amb Jordi Montull i la seva filla, Gemma Montull, i va al·legar igualment atenuants de "confessió i disminució" del dany. Les acusacions del Consorci i la Fundació del Palau, així com l'acusació popular ( FAVB), van carregar durament la setmana passada contra aquesta rebaixes de penes.

Castro ha defensat els atenuants aplicats al seu client, i ha qualificat de "cruel" que les acusacions neguin la confessió de Millet. És per aquesta confessió, ha lamentat, que l'exresponsable del Palau "porta vuit anys sota arrest domiciliari" i ha de sortir escortat al carrer. L'advocat no s'ha estat de recordar el deteriorat estat físic de l'acusat, i ha assegurat que si va caminant (i no en cadira de rodes), necessita mitja hora per avançar cent metres. Qui diu que Millet no ha confessat, ha conclòs, "no coneix la realitat del que és passar aquestes situacions".

Parlant de les acusacions, Castro ha disparat contra la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música i, concretament, contra la seva presidenta, Mariona Carulla, a la qual ha acusat d'haver "encobert" els fets jutjats. "No m'he trobat mai en un judici en el qual les defenses confessen alguna cosa que les acusacions encobreixen", ha ironitzat, i ha criticat que la Fundació demani penes exemplaritzants per als acusats -81 anys de presó per a Millet i els Montull- quan els seus responsables hi estan "implicats fins al fons". "Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra".