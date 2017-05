L'advocat del Consorci del Palau tampoc inclou en el seu informe final l'acusació a CDC

Després que entre dilluns i dimarts el fiscal del cas Palau, Emilio Sánchez Ulled, presentés el seu contundent informe final, aquest dimecres ha començat el torn de la resta de parts en el judici, amb la la incògnita de si l'advocat del Consorci del Palau, Francesc Claverol, se sumaria a les tesis del fiscal i inclouria en el seu informe l'acusació a CDC que no va poder introduir a les seves conclusions finals. Finalment, però, s'ha abstingut de fer-ho.

En l'inici de la seva presentació, Claverol s'ha limitat a justificar que no modifiqués les seves conclusions, quan va elevar-les a definitives, per personar-se contra CDC, al·legant que el tràmit va tenir lloc abans de qualsevol ordre del patronat del Consorci. Cal tenir en compte que la reunió en què l'entitat va decidir canviar la seva posició i acusar Convergència va tenir lloc el dia 23 de juny, sis dies després que Claverol presentés les seves conclusions definitives. "El Consorci té personalitat jurídica pròpia, separada i independent" de les parts que l'integren, ha insistit el lletrat, que ha deixat clar que ell només "exerceix la defensa tècnica del Consorci" i no d'altres persones, administracions o entitats.

El tribunal del cas Palau va impedir divendres passat al lletrat modificar les seves conclusions un cop ja tenia l'ordre del Consorci. La polèmica que havia dut el Consorci a canviar la seva posició després de la pressió de l'Ajuntament de Barcelona i el Parlament -que va aprovar amb els vots de tots els diputats excepte els del PDECat dues propostes de resolució instant el Consorci a personar-se contra CDC- va quedar, doncs, en no res. Només l'acusació popular va secundar la petició del Consorci de modificar les conclusions, i fins i tot el fiscal va opinar que no era "procedent" reobrir el tràmit de conclusions definitives. Ulled, això sí, va convidar el lletrat del Consorci a donar suport a la tesi de la fiscalia durant la presentació dels informes.

Gemma Montull es va "exculpar", però és "una part essencial" del delicte

L'advocat ha decidit finalment no fer-ho, i s'ha centrat en carregar contra la rebaixa de les penes als principals acusats d'un cas que "afecta l'honorabilitat i prestigi d'una institució centenària" com és el Palau. Després d'expressar la seva "més ferma repulsa i condemna" pels fets jutjats, Claverol ha criticat el pacte entre acusats i fiscalia, assegurant no entendre els atenuants contemplats pel ministeri públic. "La reparació del dany causat no ha estat integra, ni la col·laboració dels acusats ha permès identificar altres responsables de malversació o esclarir totalment els fets".

El lletrat ha estat especialment dur amb el cas de Gemma Montull, per a la qual Ulled va passar a demanar de 26 anys i mig de presó a només dos. El lletrat del Consorci ha deixat clar que la declaració de l'exdirectora financera del Palau "no va ser una confessió sinó una exculpació". "Es va exonerar de responsabilitat, carregant-la sobre el seu pare, Millet i el senyor Raimon Bergós [exassessor jurídic del Palau]", ha afegit, apuntant que diversos testimonis en el judici han desmentit la seva versió reiteradament. En tant que responsable de comptabilitat del Palau, ha conclòs l'advocat, Gemma Montull "no podia ser una mera còmplice, sinó una part essencial" del delicte. "No se li pot atorgar altra consideració que la d'autoria", ha sentenciat.

En la falta de veracitat de la defensa de Gemma Montull, el lletrat del Consorci ha situat factures falses que justificaven obres finalment no realitzades, cosa que va acreditar la responsable de manteniment del Palau Marta Bas, en la seva declaració. "Fins i tot quan estava de baixa rebia les factures a casa i anava al Palau alguns dies per comprovar que les obres eren certes", ha sentenciat Claverol, deixant clar que els pèrits de la defensa no van ser "suficientment objectius".

Claverol, que se sol·liciti l'atenuant de la pena mentre es minimitza la quantitat espoliada, ha assenyalat que l'estratègia de Montull d'oferir la venda de finques per justificar la rebaixa de pena de presó i ha reclamat que sigui "rellevant". L'advocat ha advertit que el "requisit material" s'ha d'incrementar si vol que serveixi com atenuant del càstig.

El lletrat del Consorci també s'ha referit en el seu informe a l'ex directora general del Palau, Rosa Garicano, que pel seu càrrec "havia de saber què passava" en el si de la institució. "Tenia una relació estreta amb Millet", ha apuntat l'advocat, que ha qüestionat que aquesta vinculació amb el "superpresident" -així és com Garicano va etiquetar Millet en la seva declaració- no li permetés "conèixer els fluxes" que es produïen.

L'advocat de l'Estat furga en el delicte contra la Hisenda Pública

El primer en presentar el seu informe aquest dimarts ha estat l'advocat de l'Estat, que s'ha reiterat en les peticions de condemna per a Fèlix Millet, Jordi i Gemma Montull i Edmundo Quintana. Als tres primers, de fet, els ha qualificat de a "gairebé propietaris" de la "caixa única" dipositària de tot el patrimoni del Palau, la qual "controlaven de forma tota i jeràrquica".

L'advocat de l'Estat ha volgut subratllar la "importància" del delicte que els acusats van cometre els principals acusats a la Hisenda Pública per valor de 684.000 euros. "S'ha intentat col·locar com un cas aïllat o gairebé extravagant dins la causa", ha denunciat, advertint del perill que "es dilueixi" el frau entre la resta d'acusacions.

En aquest sentit, ha insistit que els responsables del Palau van delinquir contra l'Agència Tributària a través de l'IVA en l'exercici de l'any 2007, sobretot per obres particulars dels exresponsables del Palau que es pagaven en efectiu amb diners de la institució i que, a més, es facturaven. D'aquesta manera és com el representant de l'Agència Tributària ha denunciat que es cometia el frau.