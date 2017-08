L'Ajuntament de Sabadell nega que vulgui retirar el nom d'intel·lectuals espanyols dels carrers de la ciutat

L'Ajuntament de Sabadell ha negat avui que hi hagi una proposta en ferm per retirar el nom de persones relacionades amb el franquisme, l'espanyolisme o l'anticatalanisme dels carrers i places de la ciutat. Els noms que apareixen al document inclouen, a més de figures polítiques vinculades a la dictadura, artistes o escriptors com Antonio Machado o Calderón de la Barca, Góngora o Bécquer, que es considera que són part del "model pseudocultural franquista". El consistori ha remarcat que es tracta d'un informe "extern i no vinculant" que pretén "tenir una radiografia del nomenclàtor de la ciutat". "Es tracta d'un document de màxims amb el qual començar a treballar", han remarcat.

L'informe ha sigut elaborat per l'historiador Josep Abad, que ha pres com a referència dos estudis anteriors realitzats els anys 70 i 80. La publicació d'aquest informe ha sigut fortament criticada pels partits constitucionalistes. Ciutadans ha amenaçat d'abandonar la comissió del nomenclàtor si el document no es retira, el PP ha afirmat que la proposta destil·la "revenja i incultura" i el PSC ha demanat que "no s'utilitzi un sol euro públic per pagar un document que insulta milers de ciutadans de la ciutat i ataca directament la memòria històrica d'un país sencer".

L'actual alcalde, Maties Serracant (CUP) ha contestat en una piulada al seu compte de Twitter que "Machado es queda, el que cal eliminar del nomenclàtor són els noms dels feixistes. Això és el que treballem en la comissió del nomenclàtor". ERC, que forma part del govern municipal, també ha negat amb un comunicat que es vulgui retirar el nom d'Antonio Machado i d'altres personatges il·lustres del nomenclàtor de la capital vallesana.