L’alcalde de Batea: "Descarto absolutament la segregació de Catalunya per marxar a l’Aragó"

L’alcalde de Batea (Terra Alta), Joaquim Paladella, tanca la polèmica sobre la proposta de secessió del municipi. "Descarto absolutament la segregació de Catalunya per marxar a l’Aragó", ha manifestat aquest dimecres després de reunir-se amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra. Segons Paladella, el consistori ja sabia que legalment "mai ha sigut possible" i la subdelegació li ha ratificat que l’Estatut no ho permet. "Ho creiem totes dues parts, perquè tampoc era possible legalment ni era el plantejament del problema des d’un inici", ha manifestat en declaracions als mitjans. Així doncs, l’alcalde ha descartat "cap tipus de tràmit per marxar de Catalunya".

"És estrany i il·lògic que la Generalitat no ho hagi dit durant tot aquest temps", ha criticat el batlle, que ha tornat a acusar el govern català de discriminació amb el poble de Batea. Paladella s’ha queixat que el president Puigdemont "es nega" a rebre’l, tot i que, ha afirmat, li demana una reunió "gairebé cada dia". L’alcalde considera que la prioritat són "els problemes de la gent i de Batea", entre els quals situa els litigis per una part del terme municipal amb Gandesa, la massificació de projectes eòlics i les 30 places promeses per a la residència d'avis del poble.