L'alcalde de Manresa cessa una regidora de govern d'ERC per les gravacions de Bonvehí

Després que sortís a la llum la gravació de la conversa del número dos del PDECat, David Bonvehí, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha retirat les competències a la regidora republicana Mireia Estefanell, una de les dues persones que haurien fet l'enregistrament. De fet, és una de les veus que se sent a la gravació que es va fer pública la setmana passada. Fins ara, Estefanell era primera tinent d'alcalde, regidora de Dinamització Econòmica i de Participació i cap d'Àrea de Promoció de la Ciutat.

La raó que ha donat Junyent és que ha perdut la confiança en la regidora republicana a causa dels "fets relacionats amb el cas de les gravacions" a Bonvehí. Al consistori manresà hi governen CDC i ERC conjuntament, i l'alcalde ha manifestat que, tot i això, "la voluntat del grup municipal de CDC és mantenir el govern de coalició amb ERC", perquè ha funcionat "de manera positiva des de febrer del 2016".

Ara, les competències de la regidora les assumirà temporalment l'alcalde, a l'espera que siguin redistribuïdes entre la resta de regidors del govern, segons ha explicat el consistori en una nota de premsa.

La decisió de Junyent arriba just el dia que Bonvehí ha anunciat que finalment no portarà les gravacions a la fiscalia, després que la setmana passada hagués anunciat que ho faria. El coordinador d'organització del Partit Demòcrata ha dit que renuncia a la via judicial, però ha demanat a ERC que adopti "responsabilitats polítiques" amb els dos regidors de Manresa que presumptament van gravar la conversa. L'alcalde, de CDC, s'ha avançat, i aquest mateix dimarts ha cessat la regidora republicana de les seves funcions.