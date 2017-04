L'alcalde de Manresa ratifica el cessament de la regidora d'ERC pel cas Bonvehí

" ERC ha de passar el dol d'una persona". D'aquesta manera ha respost en roda de premsa l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, a la demanda que els republicans li han fet perquè reconsideri la decisió de fer fora del govern municipal a la fins ara primera tinent d'alcalde, Mireia Estefanell. Ella és una de les dues persones de qui el PDECat sospita en el cas de les gravacions al coordinador organitzatiu del partit, David Bonvehí. El cessament d'Estefanell no ha d'afectar, segons Junyent, a l'estabilitat del consistori. Aquest dimecres s'ha mostrat confiat en què es podrà refer el cartipàs amb ERC a partir d'aquesta "absència tècnica". "Amb els interlocutors d'ERC amb qui parlo, hi ha la voluntat de refer aquest cartipàs", ha garantit. "Altres escenaris no me'ls plantejo", ha afegit tot segui en declaracions recollides per l'ACN.

Junyent ha deixat clar que no ha perdut la confiança en Esquerra, sinó en una persona. Des que dijous passat es va fer pública la gravació, l'alcalde ha mantingut dues converses amb la regidora republicana i, segons ha explicat, en cap d'aquestes ocasions li va preguntar si ella era l'autora de la gravació.En opinió de Bonvehí, que aquest dimecres ha estat entrevista a La Xarxa, no calen més preguntes perquè en l'àudio de la conversa se la pot identificar com una de les dues persones que estan gravant la conversa que ell mantenia a uns metres de distància amb diversos militants del PDECat.

Un cop ha renunciat a seguir la via judicial, Bonvehí demana a ERC que obligui Estefanell a assumir responsabilitats polítiques i a la regidora que reconegui els fets. "Tothom que es dedica a la política ha de tenir un mínim d'ètica i moral", ha apuntat.